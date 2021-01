I dag har flere privat drevne p-pladser aftaler med bybilsoperatørerne, som her under Kinopalæet. Nu kommer også de kommunalt ejede pladser i spil. Foto: Frank S. Pedersen

Fra nytår holder eldrevne bybiler gratis på kommunens p-pladser

Kommunalbestyrelsen giver grønt lys for en etårig forsøgsordning med billige parkeringslicenser til dele- og bybiler

Det Grønne Område - 03. januar 2021 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen

De 600 kommunalt ejede p-pladser i det centrale Lyngby kan fra 1. januar benyttes ud over tidsbegrænsningen af bybiler med licens. Det gælder dog kun de pladser, der har to-timersbegrænsning eller mere. Med et par års tilløb har kommunalbestyrelsen enstemmigt godkendt et administrationsgrundlag for parkeringen af delebiler og bybiler på offentlige arealer.

"Vi har tidligere fået hug for ikke at have delebiler som ShareNow og Green Mobility i byen. Nogle har i forvejen aftaler med private p-pladsejere og DTU, men nu kan de også holde på de offentlige pladser," fortæller formanden for Teknik- og Miljøudvlaget, Sigurd Agersnap (SF), der første gang havde ordningen på dagsordenen i november 2018.

I mellemtiden har forvaltningen blandt andet brugt tiden på at undersøge, hvordan man håndterer sagen i andre kommuner og hvad operatørerne af bybiler egentlig ønsker.

Faste pladser til delebiler På den baggrund har man besluttet, at bybiler på benzin eller diesel årligt skal betale 195 kroner for en licens til at parkere på de offentligt ejede p-pladser, mens elbilerne skal betale 0 kroner. De 195 kroner svarer til en beboerlicens i randområder, mens en licens midt i byen ellers koster 985 kroner.

Ud over de kommercielle bybiler har beslutningen også konsekvenser for de lokale delebilsordninger. Lyngby Delebil havde ønsket at få faste pladser ved stationerne og en fritagelse for parkeringslicens. Politikerne besluttede at der skal etableres tre stampladser til delebiler på parkeringspladsen ved Lyngby Station syd for Lehwaldsvej, mens der stadig skal betales licens, dog 'kun' 195 kroner som det er tilfældet med bybilerne.

Ifølge Sigurd Agersnap er formålet med de nye ordninger, at folk køber færre biler.

Ladestandere kommer senere Ind til videre er de nye parkeringsordninger for by- og delebiler på forsøgsstadiet.

"Forsøgsordningen er på et år fra nytår, vi skal lige være sikre på, at det ikke kommer til at fylde byen op, så der ikke er plads til andre," siger udvalgsformanden. Forsøgsordningen evalueres i slutningen af 2021, med henblik på en beslutning om den skal fortsættes, udvides eller ophøre.

Som skrevet gælder ordningen kun for delebiler af den ene eller anden slags. Lokale ejere af elbiler må stadig betale den gængse pris for en parkeringslicens.

I forvaltningens rundspørge til operatørerne blev kommunen i øvrigt stillet over for det ønske fra Green Mobility, at få adgang til ladestandere i området. Firmaet har kun eldrevne biler.

Forvaltningen oplyser i dagsordenen, at man uden at sætte dato på vil 'forelægge resultaterne af en markedsdialog med leverandørerne af elladestandere om etablering af ladestandere i det offentlige rum.'

Definitioner Kommunen definerer delebiler som biler, der bliver hentet og afleveret på samme lokation. Brugerne er medlemmer af en delebilsklub, -firma eller -forening med medlemsdemokrati.

Bybiler kan hentes og afleveres, hvor det er passende for brugeren, og kræver derfor mulighed for at parkere bilerne, hvor der eventuelt er tidsbegrænset parkering.

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune