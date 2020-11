Fra 1. december og hele julemåneden kan man parkere sin bil tre timer gratis i parkeringskælderen under Lyngby Storcenter. Foto: Lars Schmidt

Fra i morgen: Gratis tre-timers parkering under Lyngby Storcenter i hele december

Centret gør det nemmere at handle og komme af med bilen i julemåneden.

Det Grønne Område - 30. november 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Årets første, store julegave bliver leveret af Lyngby Storcenter på julemånedens første dag.

Fra i morgen, tirsdag den 1. december, giver man nemlig alle kunder mulighed for at parkere deres bil tre timer gratis i kælderen under centret. Her vil man kunne parkere uden at skulle betale og på den måde starte og slutte sine indkøb i Lyngby Storcenter - og samtidig nå en tur i resten af Lyngby også.

"Med al den fokus på trængsel og alarm, der ellers har været her i 2020, trænger vi til noget god julestemning. Derfor giver vi i hele december kunderne mulighed for gratis parkering i tre timer i kælderen. På den måde får kunderne rigtig god tid til at handle i ro og mag. Samtidig holder vi åbent alle dage 10-20. Det skulle gerne bidrage til, at det hele bliver endnu mere smidigt," siger Sofie Brammer, marketingsdirektør i Lyngby Storcenter:

"Vi har cirka 1.080 parkeringspladser i to plan i kælderen. Det bliver ret nemt at komme til og fra. Den automatiske nummerpladeregistrering betyder, at man kan køre ud inden for de tre timer helt uden at checke ud," forklarer hun - og slutter:

"Vi er glade for at kunderne kan parkere hos os, også når man vil ud at hygge sig i hele Lyngby bymidte. Vi kan kun opfordre til at man kommer ned i Lyngby og oplever julestemningen. Vi har pyntet fint op. Store Torv er meget fint. Sikkerheden er i højsædet. Vi har derfor ingen steder, hvor folk kan stimle sammen, men der er bestemt noget at kigge på for børnene."

Normalt har Lyngby Storcenter én times gratis parkering. Og søndag er der fortsat gratis parkering uden tidsbegrænsning.

