Fra foråret skal husstandene også sortere madaffald

Villaer og rækkehuse i Lyngby-Taarbæk Kommune modtager i 2021 ny todelt beholder til udvidelse af sorteringsordningen

02. august 2020

I 2016 begyndte de første husstande i Lyngby-Taarbæk at sortere plast, glas, metal og papir, og nu er hele 97 procent af alle husstande med.

Mængden af sorteret affald er derfor steget for hvert år - alene fra 2018 til 2019 steg indsamlingen af genanvendeligt affald fra 2.342 til 2.841 ton.

Fra april 2021 udvider Lyngby-Taarbæk Forsyning affaldssorteringen til også at omfatte sortering af mad- og restaffald.

I den forbindelse modtager alle villaer og rækkehuse en ny, todelt beholder på 240 liter - samme størrelse og farve som den nuværende 4-kammerbeholder. Beholderen erstatter den almindelige dagrenovationsbeholder.

Til biogas og gødning "Fordelen ved at sortere madaffaldet er, at vi kan omsætte det til biogas og bruge restproduktet som gødning på landbrugsjord. Dermed bevarer vi næringsstoffer som for eksempel fosfor, der kommer ind i det naturlige kredsløb igen. Restaffaldet vil stadig blive brændt på Vestforbrænding, hvor energien udnyttes til fjernvarme," fortæller direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning Kasper Dibbern Petersen i en pressemeddelelse.

Den udvidede sorteringsordning har været forberedt siden 2019, og her i foråret var afhentningen af affald i udbud. Firmaet Urbaser har vundet udbuddet og skal fra april 2021 stå for indsamlingen af alle affaldsfraktioner hos borgerne.

I efteråret 2021 får beboere i villaer og rækkehuse også mulighed for at tilvælge en papbeholder, som ligeledes er en 240 liters-beholder i samme farve som de to andre. Og så bliver det desuden muligt at sætte tekstiler ud til storskrald.

Fra foråret 2021 bliver haveaffaldsordningen også ændret. Ordningen bliver en del af grundgebyret, så alle kan få hentet haveaffald. Samtidig udvides den, så man også kan få hentet papirsække og grenbundter - til den tid med et interval på 14 dage.

På forkant med klimaplan Beboerne i etageboliger sorterer allerede pap og skal også i gang med at sortere madaffald. Det sker i efteråret 2021, hvor etageejendommene får containere til mad- og restaffald.

Dermed er man i Lyngby-Taarbæk så langt fremme med affaldssortering, at man er meget tæt på at opfylde elementerne i den klimaplan for affaldssektoren, som et bredt flertal i Folketinget vedtog 16. juni.

Et af planens elementer er at ensrette sorteringen af affald på tværs af kommuner, og at husstandene skal sortere i ti fraktioner.

Inden de nye ordninger træder i kraft, vil Lyngby-Taarbæk Forsyning dele mange flere informationer i annoncer, på hjemmesiden og på Facebook. jesl

De nye beholdere Den nye 2-kammerbeholder til mad- og restaffald er samme størrelse som den nuværende 4-kammerbeholder (240 liter).

Beholderen bliver tømt hver 14. dag - det er muligt at tilvælge ugetømning mod betaling.

Der skal bruges specielle affaldsposer til madaffaldet - dem leverer Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Den nye beholder til pap er samme størrelse