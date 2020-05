Lars Klintrup (th) sammen med sine spillere og assistenttræner, der skal forsøge at holde Lyngby i 1. division.

Fra dyb skuffelse til kæmpe glæde: Lokal klub rykker op

I næste sæson udvides Badmintonligaen fra otte til ti hold, og det har givet Lyngby Badminton Klub en uventet oprykning.

Det Grønne Område - 23. maj 2020

Der var stor skuffelse i Lyngby Badminton Klub, da den igangværende sæson blev suspenderet på grund af coronaepidemien.

På det tidspunkt resterede der en enkelt runde i kvalifikationsspillet til 2. division, og med en overkommelig modstander i sidste kamp stod Lyngby med særdeles gode muligheder for at slutte på en placering, der ville give adgang til playoff om oprykning til 1. division. Med aflysningen blev den øjeblikkelige placering afgørende, og her stod Lyngby lige uden for det sjove selskab.

I fredags blev skuffelsen vendt til glæde, da Badminton Danmark besluttede at udvide Badmintonligaen med to hold. Som konsekvens af udvidelsen forbliver Værløse og Aarhus AB i ligaen, og samtidig bliver der flere oprykkere i de lavere divisioner. I 2. division får Hillerød og Lyngby glæde af den uventede oprykning. Det er 35 år siden, at Lyngby sidst spillede 1. division.

"Så vi er rigtigt glade og føler det ganske retfærdigt, fordi vi var så tæt på oprykning, da sæsonen blev afblæst", fortæller cheftræner Lars Klintrup.

Målet er overlevelse

Ifølge Lars Klintrup er målsætningen i første omgang, at Lyngby skal holde sig i 1. division.

"Det bør være realistisk med vores trup. I de seneste ni år har klubbens ungdomsafdeling under ledelse af Peter Arvedsen været blandt de absolut bedste i Danmark, og det har resulteret i et væld af talenter. Desværre mister vi Marcus Rindshøj, der skifter til Solrød Strand i Badmintonligaen, men vi er på udkig efter en eller to kvalificerede afløsere, der spillemæssigt og mentalt passer ind i truppen, og som ligesom vores egne spillere er villige til at træne meget".

Mens der i 2. division er 13 kampe i en holdkamp, er der kun ni i 1. division: To herresingler, to damesingler, to herredoubler, to mixdoubler og kun en enkelt damedouble. Lyngby er stærkest på damesiden, så her er det umiddelbart en fordel, at der er relativt flere damekampe i 1. division.

"Men reelt kender vi ikke vore modstanderes styrke. Coronaen kan have presset nogle klubber økonomisk, fordi de er afhængige af et par store sponsorer, der selv er presset økonomisk. Det problem har vi ikke i Lyngby", siger Lars Klintrup.

Talentarbejde betaler sig Lars Klintrup har som cheftræner stået i spidsen for Lyngbys elitehold i fem år - i fire af årene med Jesper Madsen som assistenttræner. Desuden har han i ni år været ungdomstræner i klubben sammen med Peter Arvedsen.

Lars Klintrup har kun har ét stort ønske til fremtiden:

"Vi har for lille halkapacitet og mangler mindst to baner til vores 575 medlemmer. 4. maj 2015 fremsendte klubben arkitekttegninger til kultur- og fritidsudvalget med en detaljeret plan for udvidelse med to baner mv. Det er på høje tid, at politikerne prioriterer Lyngby Badminton Klub. Det har vi fortjent. Vi har en fantastisk frivillig skare og en bestyrelse, som har sat nogle gode rammer og værdier, som er medvirkende til en fantastisk klub med et attraktivt socialt miljø. Prioritér os nu for fanden".