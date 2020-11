Se billedserie -Det er i den grad et skulderklap og en anerkendelse af mig som person - og vigtigheden af det emne, som jeg tilbage i august ønskede at sætte fokus på, siger en glad Sofie Linde.

Send til din ven. X Artiklen: Fotos: Sofie Linde får pris for at starte sexisme-debatten: 'Der vil være en tid før og efter den tale' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fotos: Sofie Linde får pris for at starte sexisme-debatten: 'Der vil være en tid før og efter den tale'

Sofie Linde er glad for den hæder og anerkendelse, hun nu har fået - efter modtagelsen af Vallø Prisen 2020. Med prisen følger 100.000 kroner.

Det Grønne Område - 16. november 2020 kl. 12:40 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Da hun tog ordet på Zulu Comedy Galla, satte Sofie Linde fra Taarbæk en lavine i skred. Hun kickstartede den sexismedebat, som ikke mindst har fået hoveder til at rolle i mediebranchen og i det politiske landskab.

Og nu bliver hun anerkendt for det.

Vallø Prisen 2020 går nemlig til Sofie Linde for hendes ekstraordinære indsats for at sætte sexisme på dagsordenen og for at tage et nødvendigt opgør med uhensigtsmæssige strukturer og kulturer på de danske arbejdspladser. Med prisen følger 100.000 kroner.

Sofie Linde var glad og beæret, da hun prisen overrakt i haven i Taarbæk:

"Det er en stor ære at modtage Vallø Prisen 2020 og i den sammenhæng at være kommet i selskab med de tidligere prisvindere. Det er i den grad et skulderklap og en anerkendelse af mig som person - og vigtigheden af det emne, som jeg tilbage i august ønskede at sætte fokus på. Nemlig ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark. Et kæmpe stort og ydmygt tak herfra," siger Sofie Linde i en pressemeddelelse. Hun ønsker ikke at udtale sig til interview.

En rolle model Vallø Stift, der blev stiftet i 1737 af dronning Sophie Magdalene, uddeler hvert år Vallø Prisen til en person, forening eller virksomhed, som gør en særlig indsats for at fremme kvinders forhold.

Sofie Linde lever i allerhøjeste grad op til de kriterier, Vallø Stift har lagt til grund for uddelingen: At hædre rollemodeller, der gør en ekstraordinær forskel for kvinders værdighed, og som kan være til inspiration for kommende generationer.

Det forklarer kammerherre, hofjægermester Christian Castenskiold, som er kurator for Vallø Stift.

"Det er en stor glæde at kunne overrække Vallø Prisen 2020 til Sofie Linde. Når vi taler om sexisme i Danmark, vil der være en tid før og efter Sofie Lindes tale ved Zulu Comedy Galla 2020. Med Vallø Prisen vil vi gerne anerkende det store mod, som Sofie Linde har udvist for at fremme kvinders forhold og værdighed. Det er i høj grad Sofie Lindes fortjeneste, at bekæmpelse af sexisme nu står øverst på dagsordenen på arbejdspladser landet over, og Sofie Linde har kickstartet en vigtig samfundsdebat, som forhåbentlig vil fortsætte værdigt og konstruktivt og gøre en stor forskel for kvinder generationer fremover," siger han.

Vallø Prisen, der blev indstiftet i 2010, er tidligere blevet tildelt blandt andre Anne Kristine Schwartzbach for at være en stærk rollemodel for kvindelige iværksættere, Margrethe Vestager for hendes ekstraordinære indsats som konkurrencekommissær, hæren, der aktivt arbejder med diversitet og inklusion, Bydelsmødre, der er en mentorordningen for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og Maternity Foundation, der hjælper kvinder i Afrika til at få en sikker fødsel.

Vallø Stift er en selvejende institution (erhvervsdrivende fond), som blev oprettet i 1737 af dronning Sophie Magdalene. Stiftets oprindelige formål var at hjælpe og understøtte ugifte døtre af dansk adel og at udøve socialt arbejde i lokalsamfundet. I dag uddeler stiftet hvert år en ærespris, der bærer navnet "Vallø Prisen".