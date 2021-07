Forud for sin tid og fandenivoldsk

Se billedserie ?Hun har noget, der appellerer til os i dag. Hendes farver og hendes ekspressive udtryk. Hun var en fandenivoldsk type, og det viser sig i hendes kunst,? siger Eva Pohl. Foto: Pernille Borenhoff

Eva Pohl har kurateret en udstilling på Sophienholm, der viser et bredt udsnit af Anna Klindt Sørensens værker - med bidrag af samtidskunstneren Birgitte Ejdrup Kristensen.

20. juli 2021

På mange museer og kunsthaller er der i disse år et øget fokus på, at de mange kvindelige kunstnere, der gennem årene har stået i skyggen af deres mandlige kollegaer, får en mere fremtrædende plads samt den opmærksomhed, de fortjener.

En af disse er kunstneren Anna Klindt Sørensen (1899-1985). På kunsthallen Sophienholm kan man frem til den 13. august se et repræsentativt udsnit af hendes værker.

Kurateringen er lagt i hænderne på en af de kvinder, der ved mest om kvinder i kunsten. Nemlig holteborgeren, forfatteren og kunstanmelderen på Berlingske Eva Pohl. Eva Pohl har en ph.d. i kunsthistorie og har udgivet en lang række bøger og artikler om kvinder og kunst. I efteråret udkommer hendes seneste værk "Gennembrud - kvindelige danske kunstnere fra 1600-tallet til i dag" på Strandberg Publishing.

Så det er noget af en kapacitet indenfor emnet kunst og kvinder, som Sophienholm har allieret sig med.

"Jeg har gennem årene haft et tæt og godt samarbejde med ledelsen på Sophienholm og er glad for, at vi nu kan vise Anna Klindt Sørensen," siger Eva Pohl, der tidligere har kurateret to udstillinger på Sophienholm. Nemlig 'En plads i solen', der i 2011 satte spot på kvindelige kunstnere. Og i 2015, hvor det var nu afdøde lyngbyborger og kunstner Bodil Kaalund, der fik lejlighed til at vise sin mangfoldige kunst til et stort publikum.

Nu skriver vi 2021, og det er blevet Anna Klindt Sørensens tur til at komme op på væggene. Og frem i lyset.

Hun er kendt ikke mindst for sine modelbilleder af nøgne kvinder.

"Hun var lidenskabeligt optaget af at skildre selve kroppens udtryk. Kvinderne, hun portrætterede, var absolut ikke blufærdige eller kede af at vise, hvordan de så ud. De var frigjorte og erotiske. Og på den måde var både hun og modellerne forud for deres tid," siger Eva Pohl.

Ekspressive landskaber Den store midtersal på 1. sal er helliget disse kvindeportrætter, men udstillingen viser, at Anna Klindt Sørensen var så meget mere end en kvinde, der malede andre kvinder.

"Foruden at vælge værker, der har en kunstnerisk kvalitet og umiddelbar fascinationskraft, har det været vigtigt at fremhæve de forskellige temaer, som hun også arbejdede med. Nemlig landskaber, udsigter, interiører, selvportrætter og andre portrætter," siger Eva Pohl.

Og tilføjer:

"Når jeg udvælger værker, går jeg intuiativt til det. Jeg kigger efter, hvad der har en appel. Hvad fungerer malerisk, og hvad fungerer i rummene?"

Udstillingens valg af landsskabsbilleder er ifølge Eva Pohl interessante rent maleteknisk. Men de er også interessante, fordi de afslører, hvordan kunstnerens sind var på det tidspunkt, hvor hun malede billederne.

"Hun er meget koloristisk og bevidst om farvernes indbyrdes spil. Desuden er hun meget optaget af lysets virkning og vanvittig god til at male det," sgier hun.

Mange billeder er malet på rejser rundt i Europa. Andre er blevet til ved Petersborg i Ry, som Anna Klindt Sørensen arvede i 1961 efter sin mor.

"Hendes ønske var, at Petersborg blev omdannet til et museum for hendes og andre kvinders kunst, men det var ikke muligt. I stedet er flere af hendes værker repræsenteret på kunstmuseer i landet. Og ikke mindst på Vardemuseerne," siger Eva Pohl.

Anna Klindt Sørensens værker bliver på udstilingen udfordret og kommenteret af samtidskunstneren Birgitte Ejdrup Kristensen.

Blandt andet med store kalker, der dækker vinduerne i den midtersal i underetagen.

"Det er fotografier fra Anna Klindt Sørensens Petersborg. Birgitte har klippet hende ud som en kommentar til de usynlige kvindelige kunstnere," forklarer Eva Pohl.

I forbindelse med udstillingen er der mulighed for at stifte bekendtskab med to andre samtidskunstnere, som vil perspektivere Anna Klindt Sørensens temaer.

"Den kvindelige model i kunsten" vil være samtaleemne for Eva Pohl og den unge kunstner Luna Scales.

Billedkunstner Sara Trier laver en workshop om skitsen inspireret af Anna Klindt Sørensen og Triers egne "hverdagskvinder". Det sker 7. august kl. 14-16.

