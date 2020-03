På www.lyngbybib.dk finder man blandt andet eReolen, hvor man kan låne et hav af både ebøger og lydbøger.

Artiklen: Fortvivl ej, hvis du er løbet tør for læsestof

LÆSNING Måske du allerede nu har slugt de bageste bøger i reolen og er ved at gå til over, at du ikke kan hente friske forsyninger fra bibliotekerne.