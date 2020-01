Fortsætter V-uroen: Henriette Breum i sololøb om Sorgenfri Torv

Det ene af Venstres to medlemmer af kommunalbestyrelsen valgte at slå en skriftlig udtalelse op på Facebook. Hun lader til at være uenig med partiet om, hvilket scenarie der er bedst for Sorgenfri Torv.

Igennem mange år har Venstre haft sloganet "Venstre ved du, hvor du har." Men hos Venstre i Lyngby-Taarbæk lader det ikke til, at man helt ved, hvor man har hinanden.

2020 var ikke mange dage gammel, da dén interne uro, som om noget prægede dagsordenen i partiet i 2019, og som man troede, at man havde lagt låg på, så ud til at blusse op igen.

Det skete med et opslag på Facebook det ene af partiets to medlemmer af kommunalbestyrelsen, Henriette Breum.

Hun ville nemlig gerne markere, at hun ikke går ind for det scenarie for Sorgenfri Torv, som et enigt Byplanudvalg, hvor hendes partifælle Søren P. Rasmussen sidder, ellers har anbefalet kommunalbestyrelsen.

22. januar skal Byplanudvalget drøfte og komme med en anbefaling af, hvor mange kvadratmeter man mener, at henholdsvis Nord- og Sydtorvet skal bebygges med.

Det valgte scenarie, som Henriette Breum er imod, betyder, at Irma flytter fra Nord- til Sydtorvet, og at der opføres boliger på Nordtorvet. Hun mener i stedet, at Irma skal blive på Nordtorvet.

På det seneste møde i kommunalbestyrelsen blev sagen sendt retur til Byplanudvalget, netop fordi man mente, at der mangler en drøftelse af, hvor mange kvadratmeter der skal bygges på Sorgenfri Torv.

Henriette Breum deltog ikke selv i det seneste møde i kommunalbestyrelsen, men havde bedt suppleant Inge Sandager om at læse en udtalelse om Sorgenfri Torv op for hende. Men da sagen blev sendt tilbage til udvalget, kom det aldrig til at ske.

Og derfor valgte Breum at slå sin udtalelse op på Facebook.