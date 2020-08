Fortællinger fra syn kontinenter omkring bålet ved Kaningården - i morgen

Ikke blot er Henrik Egede-Lassen en blændende dygtig naturfotograf, hvis fotografier har været trykt i blandt andet National Geographic. Han er også en god fortæller og forfatter til bogen 'Hvis jeg overlever det her - bliver det en god historie'. I øvrigt et udsagn sagt af hans søn, der sad i en swimmingpool omringet af løver.

Det er ikke småting Henrik Egede-Lassen har oplevet på sine mange rejser, hvor han har været tæt på dyr. Og tæt på kanten af livet, hvad han tidligere har fortalt om til denne avis, hvor han i øvrigt også slog til lyd for, at eventyren meget vel kan ligge lige rundt om hjørnet. Det er bare med at gå ud og søge det, sagde han den gang.