Forsyningen tættere på byen: Administration flytter til Firskovvej

For at kunne håndtere og gennemføre de mange store projekter sikkert kræver det både flere medarbejdere og bedre rammer, og det giver de nye lokaler også mulighed for.

"Vi var ved at vokse ud af pavillonerne på Hjortekærbakken, og når vi skal styre meget store projekter sikkert i mål, er det vigtigt, at de fysiske rammer er optimale for arbejdet. På Firskovvej får vi for eksempel mulighed for at indrette projektrum, hvor både vores egne projektledere og rådgivere kan arbejde sammen. Det giver de bedste muligheder for, at projekterne holdes på sporet," fortæller Flemming Horn Nielsen.