Send til din ven. X Artiklen: Forsyningen om tømning af madaffald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsyningen om tømning af madaffald

Det Grønne Område - 18. august 2021 kl. 18:00 Kontakt redaktionen

Peter Linde, formand for Lyngby-Taarbæk Forsyning

AFFALD Der har i det Det Grønne Område været læserbreve om tømning af affald om sommeren og mere generelt. Jeg vil som formand for Lyngby-Taarbæk Forsyning gerne svare herpå.

Som forsyningsselskab er Lyngby-Taarbæk Forsyning underlagt en række love og rammer. Folketinget har vedtaget, at der skal sorteres i flere typer affald. Det betyder, at vi i dag har tre affaldsbeholdere ved enfamiliehuse og rækkehuse inklusiv den til haveaffald.

Folketinget har også vedtaget, at forsyningsselskaber skal hvile økonomisk i sig selv ligesom f.eks. boligforeninger. Alle aktiviteter skal betales af brugerne og der må ikke være overskud. Folketinget har også vedtaget en arbejdsmiljølov, og der er regler for underlaget og afstand fra vejkant. Det er de rammer Lyngby-Taarbæk Forsyning, ligesom de andre forsyningsselskaber, skal arbejde indenfor, selv om beholderne kan fylde meget.

Tidligere blev papirsækkene på 125 liter tømt hver uge. De nye beholdere er på 240 liter. En tømning hver fjortende dag af 2-kammerbeholderen til madaffald/restaffald og 4-kammerbeholderen giver derfor en kapacitet, der for langt de fleste husstande er mere end nok. Derfor er tømning hver fjortende dag grundydelsen, som alle husstande betaler for. Man kan tilvælge at få tømt madaffald og restaffald hver uge. Det koster husstanden godt 1250 kr. mere om året. Ud af 11.500 husstande har 194 husstande tilmeldt sig ugetømning. Ugetømning betyder mere trafik med tunge vogne og beholdere på vejen, så det er vigtigt at finde den rigtige ordning for dem, der har brug for ugetømning.

For de fleste er udfordringen ikke så meget kapaciteten, men lugten fra madaffald om sommeren. Det er desværre begrænset, hvad ugetømning kan ændre ved det, da meget af lugten kommer fra væsker og ting, der har sat sig i bunden af beholderen.

De gamle papirsækkene, der blev tømt hver uge, havde luft omkring sig, og beholderne i dag er lukkede. Og papirsækkene blev smidt ud, mens beholderne bliver stillet tilbage. Derfor skal vi pakke affaldet på en ny måde for at undgå lugt. Lyngby-Taarbæk Forsyning har på hjemmesiden 10 tips til, hvordan man begrænser lugten, herunder at man om sommeren bruger to af de grønne poser, som vi udlever uden merpris. Hvis der alligevel har sat sig lugt i bunden, fx fra fisk, er en spuling med en haveslange og sæbe den bedste løsning.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har i kontrakten med renovatøren mulighed for at udbygge med ugetømning af beholderen med madaffald og restaffald i de tre sommermåneder. Det er vi ved at udregne prisen for.

Det bliver selvfølgeligt billigere end 1.250 kr. for tolv måneder, men ikke en fjerdedel, da der er startomkostninger til ekstra køretøjer og personale de tre måneder om sommeren. Det er et dilemma, for det er en ordning, ikke alle husstande har brug for.

Lyngby-Taarbæk Forsyning arbejder sammen med de andre forsyningsselskaber på at udvikle ordningen og løse de problemer kunderne oplever. Der er ikke hurtige løsninger. Derfor tak for de gode forslag, vi har fået fra borgerne. Selv tilsyneladende små ting kan tilsammen betyde en forskel.