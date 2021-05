Forsyningen: Støjen på Buddingevej bliver ikke værre

Artiklen handlede om, at gravearbejdet på vejen går ind i sin næste fase, og der vil være risiko for støj- og vibrationsgener.

Helt så mange prøver sættes beboerne på Buddingevej alligevel ikke på. Og derfor behøver der heller ikke at blive skruet helt så meget op for tålmodigheden, som Det Grønne Område skrev på sn.dk i går.

Men ikke mere end det, beboerne i forvejen har været udsat for, understreger Flemming Horn Nielsen, direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

-Der er ikke tale om et støj- eller vibrationsniveau, som er højere end det, beboerne har oplevet før. Tværtimod forsøger vi at gøre yderligere tiltag for at mindske generne, når nu vi skal i gang med en ny byggegrube. Så historien er nærmest det modsatte af, hvad artiklens indledning indikerer, siger han og slutter:

-Vi får en del henvendelser fra beboere, som frygter hvad der nu skal ske. Det ville være godt, om det rigtige budskab kom frem.