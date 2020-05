Filip Panjeskovic har som Lyngby-spiller 16 gange optrådt på de danske ungdomslandshold og scoret to mål. Foto: Fodboldbilleder.dk

Forsvarer er klar: Lyngby Boldklub skriver kontrakt med ung landsholdsspiller

Med aftalen følger mere regelmæssige træningspas med Lyngbys superligahold, der skal være med til at udvikle den unge forsvarsspiller.

Lyngby Boldklub og energiselskabet Blue Energy har indgået et partnerskab, der sætter Blue Energys logo på førsteholdstrøjerne, akademiets spilletrøjer samt kamptrøjerne i hele moderklubben de kommende tre år.

Helt i overensstemmelse med regeringens coronaregler er aftalen kommet i stand via onlinemøder og uden så meget som et eneste håndtryk parterne imellem.

Mens Superligaen har ligget stille, har tilskuere med sæsonkort ikke fået, hvad de har betalt for, og det får de heller ikke, når turneringen genoptages den 29. maj, fordi resten af kampene skal spilles for tomme tribuner.

På den baggrund har Lyngby Boldklub besluttet at give sæsonkortholdere en refusion svarende til de måneder og kampe, hvor der ikke har været fodbold på stadion - eller fodbold uden tilskuere.

Klubben håber dog, at mange siger nej tak til pengene og donerer dem til Lyngby Boldklub for på den måde at støtte klubben økonomisk i den svære tid.