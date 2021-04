Se billedserie Der er nu som forsøg lavet p-pladser kun til delebiler ved Lyngby Station.

Forsøg med parkering af by- og delebiler

Som forsøg er der oprettet tre parkeringspladser ved Lyngby Station. Disse offentlige P-pladserne er reserveret delebiler. Samtidig kan bybiler med licens parkere ubegrænset på offentligt ejere parkeringsplads.

Som led i Lyngby-Taarbæk Kommunes arbejde mod en fossilfri transportsektor i 2050 ønskes flere forskellige former for deleordninger i kommunen. Derfor har kommunalbestyrelsen godkendt en etårig forsøgsordning for parkering af dele- og bybiler på offentligt ejede parkeringspladser. Forsøgsordningen skydes i gang her i april og kører indtil april 2022. Politikerne ønsker at indhente erfaringer med dele-og bybilsordningen, inden en eventuel permanent ordning vedtages. Dette skyldes blandt andet det relativt lave antal af parkeringspladser i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune skriver i en pressemeddelelse:

"Der er etableret tre faste parkeringspladser til delebiler på parkeringspladsen ved Lyngby Station syd for Lehwaldsvej, som er skiltet til delebil. På skiltet står der: "Reserveret til delebiler - kun med delebilslicens". Gebyret for licenser til delebiler med fast parkeringsplads fastsættes til et årligt gebyr på 195 kr. pr. bil. Bybiler kan parkere på offentligt ejede parkeringspladser med tidsbegrænset parkering i to timer eller mere. Gebyret for licenser til bybiler på diesel eller benzin fastsættes til et årligt gebyr på 195 kr. pr. bil, mens gebyret for licenser til bybiler på el fastsættes til et årligt gebyr på 0 kr. pr. bil."

Kun licenser Lyngby-Taarbæk Kommune står kun for udstedelsen af by- og delebilslicenser. Spørgsmål til andet end by- og delebilslicenser skal derfor rettes til by- og delebilsudbyderne, som løbende vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Det giver rigtig god mening for miljø og klima at benytte delebiler og bybiler. Det er erfaringen, at dele- og bybilsordninger ofte kan erstatte bil nummer to i husstanden. Desuden kan den type biler have en positiv effekt på trængslen, og især bybiler, der hovedsageligt kører på el, vil kunne forbedre luftkvaliteten, skriver kommunen i deres pressemeddelelse.

Parkeringsordningen er blot én af indsatserne for grøn mobilitet, som Lyngby-Taarbæk kommune arbejder på. Derudover arbejdes der for at fremme gående færdsel med en gå-guide til Lyngby Centrum, cyklisme, offentlig transport og offentligt tilgængelige ladestandere til elbiler. Dette skal reducere trængsel, støj og luftforurening i trafikken samt sænke klimabelastningen fra transport.

Du kan læse mere på kommunens hjemmeside www.ltk.dk/borger.

