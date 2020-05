Forslag om bedre vilkår for udeservering: Brug hele Kulturtorvet

Se billedserie Lyngby-Taarbæk Kommune undersøger i øjeblikket, hvordan man kan hjælpe den lokale restaurationsbranche. Arkivfoto

SF foreslår, at man hjælper restaurationsbranchen ved at bruge hele Kulturtorvet til udeservering og inddrage en kørebane i Lyngby Hovedgade

Det Grønne Område - 15. maj 2020 Af Mikkel Brøgger Petersen

For at hjælpe de pressede restaurationer er et forslag fra Sigurd Agersnap (SF) om at give restaurationsbranchen bedre betingelser for udeservering blevet godkendt politisk.

Hvad det konkret kommer til at betyde, ved man endnu ikke.

Men SF'eren fortæller, hvad han håber på.

"Det kan for eksempel være udeservering på hele Kulturtorvet, så restaurationerne kan få en plads der. Man kunne også give lov til, at man i Lyngby Hovedgade måtte fylde mere på fortovet, og vi sagde, at den ene vejbane er for de gående i et stykke tid," lyder det fra Sigurd Agersnap.

- Men er det hensigtsmæssigt med det byggerod og trafikkaos, der er i øjeblikket?

"Der er helt klart en afvejning. Men jeg mener godt, at man kan gøre Hovedgaden ensrettet for at have mere plads til restaurationer og gående. Når man kigger på trafikken, skal bilister køre rundt om Lyngby Centrum i stedet for igennem. Og vi har brug for udeliv og gode muligheder for at besøge restauranter, som er presset på deres eksistens. Restauranterne er mere pressede, end trafikken er," siger han.

I Økonomiudvalget har man allerede stemt for, at man skal gøre mere for udeserveringen. Men hvad det konkret indebærer, ved man som sagt ikke. Det er forvaltningen i øjeblikket ved at kigge nærmere på.