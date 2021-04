Forskningens døgn: Viden og vin besøger BaseCamp

Hvor: BaseCamp i Sorgenfri

Hvornår: Torsdag den 29. april 2021 kl. 17-18.30

Om Viden & Vin

Viden & Vin udspringer af Science City Lyngbys netværk for kommunikation. Idéen bag er at invitere borgere inden for hos vores mange virksomheder og organisationer. Til Viden & Vin kan man den sidste uge i hver måned blive klogere på, hvad der gemmer sig bag murene i Lyngbys virksomheder og høre om aktuelle projekter, ny forskning, lokal erhvervsudvikling, spændende opdagelser eller store begivenheder, mens man nyder et glas vin.