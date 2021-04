Forskningens døgn: Besøg fremtidens detailhandel

Hvordan kan ny teknologi og nye digitale muligheder være med til at skabe unikke kundeoplevelser i den fysiske butik? Få svaret når lab director Kim Hein fortæller om tankerne bag lab'et og de tech-løsninger, som pt. afprøves i lab'et. Efterfølgende får deltagere mulighed for at se og prøve nogle af tech-løsningerne samt møde virksomhederne bag, som vil fortælle, hvad der ligger til grund for deres bidrag til detailhandlen.