Forskningens Døgn: Virtuel Robot Camp for unge på DTU

Kunne du tænke dig at kode en robot? Så deltag i DTU's to dages virtuelle camp, der går på opdagelse i robotternes verden.

Er du nysgerrig på, hvad kodning går ud på, og kunne du tænke dig at lære, hvordan man koder en robot? - Så vær med på DTU's to dages camp i weekenden den 24. og 25. april. Her vil DTU's to high5girls rollemodeller og ingeniørstuderende Laura Holst og Helene Vargas Becarra lære fra sig til unge mellem 13-15 år.