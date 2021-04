Forskningens Døgn: Velsmag møder videnskab med Claus Meyer

Samtalen tager udgangspunkt i Rob Dunn bog "Delicious, The Evolution of Flavor and how it Made Us Human". I bogen sætter Rob Dunn fokus på smag. For hvad er smag helt præcist? Og hvorfor smager noget godt og andet ikke. Bogen er også et revolutionærende indblik i, hvordan forfølgelsen af lækre smagsoplevelser har styret menneskets historie.