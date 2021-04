På DTU blev Forskningens Døgn markeret med et åbent campus-arrangement i Lyngby 25. april 2017, hvor man kunne blive klogere på alt fra rumforskning til nanoteknologi ved de ca. 40 aktiviteter og laboratorier, der blev vist frem. Fotograf: Thomas Hjort Jensen (DTU) Foto: Thomas Hjort Jensen

Forskningens Døgn: Sådan kan du opleve DTU på egen hånd

DTU tilbyder mange forskellige muligheder for at opleve universitet på egen hånd gennem bl.a. en kunst-, arkitektur- og videnskabs rute, gennem podcast og beregningsopgaver.

Vidste du, at du har mulighed for at besøge DTU på egen hånd på flere forskellige måder? - Hvis ikke er det måske en oplagt mulighed under videnskabsfestivalen Forskningens Døgn at stifte bekendtskab med de mange muligheder.

Kunst og arkitektur spiller en central rolle for campusmiljøet på DTU i Lyngby. Derfor har DTU etableret en kunstrute og en arkitekturrute og udviklet en tilhørende app, DTU Plus, som guider besøgende rundt på campus og præsenterer et udvalg af kunstværker og arkitektur. I anledning af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen i 1820, har DTU, i samarbejde med Lydpol, også udviklet en lydvandring om H.C. Ørsted. Her kan man blive klogere på H.C. Ørsted og hans opdagelse i et videnskabeligt, historisk og kunstnerisk perspektiv.

DTU tilbyder mange forskellige podcast, der giver indblik i alt fra ansvarlig teknologi og etik til sundhed og kunstig intelligens. Der er også udviklet podcast for børn, hvor de i børnehøjde kan få viden om f.eks. hvordan et tv virker, hvor internettet kommer fra og få svar på spørgsmålet om, hvorfor vi ikke falder ned, når jorden drejer rundt. Det er DTU's forskere, der medvirker i de forskellige podcast, der henvender sig til både voksne og børn mellem 4-10 år.

Supercomputere Supercomputere har mange anvendelser. På DTU Energi anvender de dem til at opdage og udvikle nye materialer til konvertering og lagring af energi. DTU tilbyder alle interesserede en unik mulighed for at få hands-on erfaring med den type materialemodellering, som anvendes i DTU's daglige forskning gennem forskellige beregningsopgaver.

FAKTA Hvornår: Når du har tid, lyst og lejlighed. Hvor: Online (få links og en samlet oversigt over de mange muligheder på visitlyngby.dk)

