Forskningens Døgn: Gå dig sund

bevægelse De grønne områder i Kgs. Lyngby og omegn er blevet gået tynde her under Corona-epidemien, hvor mange bl.a. har arbejdet hjemmefra og har haft behov for pauser mellem alle online møderne.

Christina Bjørk Petersen forsker i fysisk aktivitet på Statens Institut for Folkesundhed. Her peger en lang række videnskabelige studier på, at ophold i naturen fremmer velvære og afslapning og dermed kan virke stress-reducerende. Erfaringer tyder på, at naturen er et rum, hvor der er mere frie rammer for samtale og socialt samvær - og dermed kan det danne grobund for fællesskaber. En rask gåtur i skoven, i parken eller ved vandet giver således ikke kun gode oplevelser - det fremmer også din sundhed og trivsel. Snør skoene og bliv klogere på din sundhed