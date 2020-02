I foråret demonstrerede forældre foran Lyngby Rådhus i håb om minimumsnormeringer i dagtilbuddene. Det Grønne Område har kigget nærmere på effekten af ændrede normeringer. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Forskning: Uklart, hvor stor betydning normeringerne har for børns udvikling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forskning: Uklart, hvor stor betydning normeringerne har for børns udvikling

Forskningen kan svare på, hvordan børns udvikling bedst understøttes, mens det kræver flere undersøgelser for at fastslå, hvad normeringerne specifikt betyder for børns udvikling

Det Grønne Område - 28. februar 2020 kl. 17:00 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I debatten om dagtilbudsområdet har især spørgsmålet om normeringerne fyldt i debatten. Blandt andet protesterede forældre i foråret 2019 foran Lyngby Rådhus i håb om at få minimumsnormeringer.

Både i valgkampen og op til vedtagelsen af finansloven var minimumsnormeringer også et gennemgående tema, ligesom emnet også flittigt blev diskuteret, da der skulle forhandles budget for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det Grønne Område har derfor set nærmere på, hvad forskningen siger om betydningen af antallet af børn per voksen i dagtilbuddene.

Sådan understøttes udvikling I en kronik i Weekendavisen kigger seniorforsker Mogens Christoffersen og forsker Nina Thorup Dalgaard, begge fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfæld (VIVE), nærmere på spørgsmålet 'Hvad betyder antallet af voksne i en institution for børnene?'.

De to forskere skriver blandt andet, at en systematisk forskningskortlægning fra 2014 viser, at "kvaliteten af interaktionen mellem voksen og barn er den måske mest betydningsfulde enkeltfaktor for børns udvikling i dagtilbud".

"Opsummerende kan man sige, at barnets kognitive, sociale og følelsesmæssige udvikling bliver understøttet, hvis 1) de voksne reagerer prompte og anerkendende på børnenes signaler, 2) de voksne bidrager med udviklende alderstilpassede aktiviteter samt uddyber og udvikler barnets sprog og lege, og 3) de voksne er sensitive over for børnenes følelser," skriver man og fortsætter:

"... interaktioner mellem børn og voksne hænger sammen med de overordnede rammer eller strukturelle parametre - som for eksempel normering, gruppestørrelse og personalets uddannelse."

Det understreges dog, at det endnu ikke er muligt at fastslå, hvad den selvstændige effekt af ændringer i normeringer er.

Peger i begge retninger Forskerne fremhæver blandt andet en svensk undersøgelse, som peger på, at antallet af børn per voksen har betydning for stress og trivsel hos børn.

I undersøgelsen deltog 100 børn i alderen to et halvt til fire et halvt år i 18 uger. I de første ni uger var normeringen hævet til én voksen til fem børn i stedet for én voksen til tre børn. Det ekstra personale var ufaglært.

"Forskerne bag denne undersøgelse mølte øgede mængder af stresshormonerne adrenalin og noradrenalin i børnenes urin ved den lave normering. En levere normering øgede også forekomsten af adfærdsforstyrrelser og konflikter og resulterede i en mindsket trivsel. Ændringen i personaletætheden havde særligt betydning for ængstelige og hæmmede børn," skriver de to forskere,

De peger dog også på et hollandsk studie, som ikke finder en sammenhæng mellem normering og kvalitet.

"Derimod fandt man en sammenhæng mellem den pædagogiske kvalitet og grund- og efteruddannelse hos det pædagogiske personale," skriver de.

Mere viden nødvendig Forskerne påpeger ligeledes, at det vil kræve mere forskning, hvis man ønsker et mere klart svar på, hvad den specifikke effekt af ændrede normeringer er.

VIVE er i øjeblikket i gang med at undersøge, om det er muligt at give et mere klart svar på spørgsmålene om effekterne af ændrede normeringer.

"Det er vores håb, at vi med dette studie kan komme et skridt nærmere på at besvare spørgsmålet om, hvad normering isoleret betyder for kvaliteten i dagtilbud," skriver man.

relaterede artikler