Forsker i afføring: Professor får Ridderkorset for forskning i tarmbakterier

Eftersom den type forskning i sagens natur indebærer studier af afføring, er det noget af en kontrast til, at hun som barn ikke brød sig om snavs og beskidte hænder.

Professor Tine Rask Licht fra DTU Fødevareinstituttet har fået Ridderkorset af H.M. Dronningen for sin årelange forskning i tarmbakteriernes betydning for vores sundhed.

I en ny podcast fra DTU inviterer Tine Rask Licht lyttere ind i sit forskningsunivers. Hun står sammen med 'Forskningsgruppen for Tarmbakterier og Sundhed' i spidsen for at generere mere viden om, hvornår tarmbakterier er årsag til sygdom, og hvornår de er sygdommens følgesvend.