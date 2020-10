Forsinkelse truer: Dispensation til at grave i Fæstningskanalen er en ommer

FAKTA Fæstningskanalen

Fæstningskanalen blev gravet i 1887-88 og var frem til 1920 et militært forsvarsværk. Hvis der kom krig, kunne man lede vand fra Furesøen gennem Lyngby til Ermelunden og herfra oversvømme et område ud til Øresund og til Utterslev Mose.

Fæstningskanalen er en del af det, der hedder Københavns Befæstning, der skulle beskytte hele hovedstaden.

Fredningen af den grønne landskabskile mellem Ermelunden og Lyngby Sø har sikret og har til formål at muligheden for at genåbne Fæstningskanalen en dag kan realiseres. At det gamle trace er fredet betyder, at man ikke kommer til at ændre på traceet, ligesom man heller ikke kommer til at grave ned i det gamle trace.



Kilde: Lyngby-Taarbæk Forsyning og Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

"Jeg vil da håbe han har ret", siger Hans Nielsen, "for som projektet ser ud nu, så har vi tænkt os at påklage det. Vi har egentlig ikke et ønske om at forsinke noget, men kan frygte, at man ved at søge så sent får problemer med tiden, når vores klage skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Så vil det fremstå som, at det er os, der har forsinket projektet, men de kunne jo bare have søgt for lang tid siden," mener han.

Klagen går på utilfredshed med forløbet af den åbne fæstningskanal, der ifølge de nuværende planer kun vil være halvt så bred forbi storcenteret som resten af vejen.