Forsinkelse på Buddingevej giver sen aftenlarm - lige indtil oktober

Lyngby-Taarbæk Forsynings ledningsarbejde er forsinket og har nu fået lov af kommunen til at arbejde på hverdage kl. 7-22. Indtil 1. oktober.

Det Grønne Område - 06. juli 2021 kl. 18:00 Af Lars Schmidt

Siden marts 2020 har Lyngby-Taarbæk Forsyning omlagt store ledninger på Buddingevej fra viadukten og til kommunegrænsen mod Gladsaxe - som forarbejde til det arbejde, letbaneselskabets entreprenør senere skal udføre.

Forsyningens arbejde er nu forsinket i en sådan grad, at man har bedt om at få lov til at arbejde i to-holdskift på hverdage fra kl. 7-22.

Det har kommunen givet dispensation til. Foreløbig frem til 1. oktober.

Det betyder, at den samlede tidsplan vil kunne forkortes med flere måneder, oplyser kommunen.

Da arbejdet er omfattende og omsiggribende, afsøger Lyngby-Taarbæk Kommune nu mulighederne for at give kompensation til berørte borgere, og man undersøger ligeledes muligheden for at tilbyde genhusning.

I en pressemeddelelse skriver Lyngby-Taarbæk Kommune, at beslutningen om at udvide arbejdstiden er nødvendig for at undgå en række alvorlige konsekvenser for kommunen.

"Der er indgået en række kontrakter, som skal gennemføres uden store forsinkelser for at undgå, at projektet bliver meget dyrere," skriver kommunen:

"Ved at udvide arbejdstiderne får Lyngby-Taarbæk Forsyning mulighed for at anvende to-holds-skift i arbejdet og igangsætte flere arbejdsfaser, der vil være med til at indhente noget af forsinkelsen og dermed afværge en potentiel kæmperegning til kommunens borgere."

Forsyningen har ikke fået lov til at udvide arbejdstiden i weekenden. Her må der fortsat kun arbejdes i tidsrummet kl. 7-14 om lørdagen.

På sit møde 18. august vil Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til tilladelsen igen, og der vil blive holdt et orienteringsmøde for de berørte borgere på Buddingevej. For kommunen forventer, at der vil komme flere væsentlige trafikændringer på Buddingevej og sidevejene.