Forsinkelse på Buddingevej afhjælpes med udvidet arbejdstid

Den nye letbane betyder, at rør og ledninger under Buddingevej skal flyttes. Det gælder også for Lyngby-Taarbæk Forsynings vand- og spildevandsledninger.

I forbindelse med den udvidede arbejdstid har Lyngby-Taarbæk Forsyning og Barslund revideret planen for, hvor og hvornår arbejdet på de enkelte dele af Buddingevej foregår. Planen har fem faser og gør det lettere for beboerne at se, hvornår der bliver arbejdet tæt på deres bolig.

For at give entreprenøren bedre plads til at udføre arbejdet bliver Buddingevej helt spærret for biltrafik i de faser, hvor arbejdet foregår - busser undtaget. I første omgang betyder det, at Buddingevej fra 2. august bliver spærret for biltrafik på strækningen mellem Christian X's Allé og Nybrovej. I gul fase er trafikken reguleret med trafiklys, da kun et spor er farbart. På sigt lukkes strækningen for gennemkørsel.