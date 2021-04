Forpremiere på DM-semifinalen i bordtennis gav en behersket optimisme

Virum-Sorgenfri Bordtennis Klub skulle i weekenden have spillet de to sidste kampe i grundspillet, men det blev kun til en enkelt.

Opgøret mod Hillerød blev aflyst, efter at Hillerød lørdag havde spillet mod Næstved, hvor en svensk spiller efter kampen på vej tilbage til Sverige blev konstateret positiv med Covid 19. De to klubber og forbundet blev derfor af sikkerhedshensyn enige om, at kampen ikke skulle spilles, da den ikke havde betydning for den endelige slutstilling.