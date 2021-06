Lyngby Vandrerhjem i Raadvad udbydes til salg, og lokalplanen ændres. Arkivfoto: Pernille Borenhoff

Forpagterpar slæber kommune i retten

Forpagtningsaftalen for Lyngby Vandrerhjem i Raadvad udløber ved månedens udgang. Kommunen forlænger ikke, men vil sælge vandrerhjemmet. Forpagterne slæber kommunen i retten.

Det Grønne Område - 23. juni 2021

Ugens hotteste Facebook-drama i Lyngby-Taarbæk er kommunens udbud af Lyngby Vandrerhjem i Raadvad.

Debattonen på det sociale medie er arg og fjendtlig, uforsonlig. Der er oprettet en speciel gruppe på Facebook, 'Bevar vandrerhjemmet i Raadvad', og en digital underskriftsindsamling med samme navn på www.skrivunder.net.

Aftalen med det nuværende forpagterpar udløber ved denne måneds udgang, og kommunen har ikke tænkt sig at forlænge aftalen. I stedet udbyder man vandrerhjemmet og sætter det til salg. For et stort politisk flertal bestående af Konservative, Socialdemokratiet, SF og Radikale mener ikke, at det er en kommunal opgave at drive vandrerhjem - og slet ikke, når vedligeholdelsen af stedet på grund af en fredning er yderst omkostningstung.

Samtidig ændrer man lokalplanen for området, så anvendelsen - ud over drift af vandrerhjem - også kan komme til at være hotel og pensionat med restaurant-, café- og konferencefaciliteter.

Forpagterparret mener, at kontrakten med kommunen er uopsigelig, og det er man nu i gang med at få rettens hjælp til at få efterprøvet.

Grænserne trækkes endnu skarpere op af forpagterparrets påstand på Facebook om, at Lyngby Vandrerhjem efter et salg ikke vil genopstå som vandrerhjem.

Og det er stik imod de forsikringer, som borgmester Sofia Osmani giver - og fastholder over for Det Grønne Område:

På Facebook siger hun blandt andet:

"Vandrerhjemmet er fredet, og en ny ejer kan derfor ikke bare ændre det - og lokalplanen er restriktiv, så vandrerhjemmet vil fortsat skulle drives som vandrerhjem/hotel. Hvis der var risiko for, at vandrehjemmet kunne nedrives eller omdannes af nye ejere, så solgte vi ikke. Vandrerhjemmet er imidlertid sikret også med nye ejere. Vi håber, at det lykkes at finde ejere, der kan sætte vandrehjemmet flot i stand. Og så kan vi koncentrere os om at passe på de bygninger, der rummer kommunale opgaver," skriver hun.

Vandrerhjemmet bevares Over for Det Grønne Område understreger Sofia Osmani i en kommentar til sagen på vegne af de fire partier, at øvelsen med en ny lokalplan blandt andet handler om at bevare stedet, som det er i dag - men med mulighed for en mere fleksibel anvendelse af stedet.

"Vi er ved at revidere lokalplanen for hele Raadvad. I den forbindelse ønsker vi dels, at den anvendelse, der i dag er af ejendommen, vandrerhjem og afholdelse af fester, kurser, sikres via lokalplanen. Dernæst ønsker vi, at det bliver muligt at bruge vandrerhjemmet aktivt i forhold til Raadvads øvrige funktioner - eksempelvis, at de håndværkere, der er i fabrikken, kan afholde kurser med overnatning i samarbejde med vandrerhjemmet," siger hun:

"Det bliver dog ikke muligt at bygge nyt på ejendommen. Vandrerhjemmet skal bevares, som det ser ud i dag. Derfor bliver det heller aldrig et stort konferencecenter. De fysiske rammer fastholdes jo og udgør en klar begrænsning. Dertil kommer, at der er bopælspligt på ejendommen. Boligen kan derfor ikke bare omdannes til værelser til udlejning. Den særlige kombination af bolig og værelsesudlejning bibeholdes dermed."

På www.skrivunder.net havde 540 tirsdag middag skrevet under på følgende:

"STOP Lyngby kommunes lukning af Vandrerhjemmet i Raadvad. Kommunes eneste vandrerhjem lukkes og sælges til højest bydende og lokaplan ændres så konferencecenter tillades. Slut med lejrskoler og billig overnatning i Lyngby og markant mere trafik til Raadvad. Alt sammen stik imod kommunalbestyrelsen egen holdning til anvendelsen af statens ejendomme i Raadvad for bare et år siden."

"Forpagtningen er udløbet, og da ejendommen skal sælges, bliver forpagtningen hverken forlænget eller genudbudt. Vilkårene i en forpagtning er netop, at den er tidsbegrænset - forpagter har derfor hele tiden vidst, at forpagtningen udløb. Kommunen har dermed heller ikke opsagt forpagter."

"At yde tilskud til vandrerhjemsdrift er ikke en opgave, vi som kommune skal løfte - sådan som børnepasning og ældrepleje er det. Som kommune er vi underlagt en serviceramme og et anlægsloft. De penge vi hvert år bruger på at dække underskuddet af vandrerhjemsdriften samt vedligeholde bygningen, går derfra fra kærneopgave som børn, skole og ældre. Det er ikke hensigtsmæssigt," understreger borgmesteren i sin udtalelse på vegne af de fire partier:

"Planen om at sælge har derfor også været længe undervejs. Allerede for et år siden var udbuddet klar, men med statens salg af fabrikken og boligerne ønskede vi at se, om vi kunne finde en løsning med en samlet ejerkonstruktion for hele Raadvad. Det har vist sig ikke at være muligt, idet boligerne er solgt som andele og fabrikken til en fond. Derfor sættes ejendommen nu til salg."

Om årsagen til, at kommunen sælger vandrerhjemmet i udbud, forklarer hun:

"Som kommune skal vi sikre, at ejendommen sælges til markedsprisen. Vi må ikke bare sælge til eksempelvis de tidligere forpagtere - uanset, hvor dygtige og sympatiske de er, men de kan byde på ejendommen lige som alle andre."

Ikke et truet håndværk Det politiske flertal ønsker, at stedet drives videre af hensyn til turismen.

"De gamle håndværk, der huses i fabrikken, er helt unikke og 'uddøende' erhverv med stor kulturhistorisk værdi: Væveri, smedje, bygningsrestaurering og lignende. Få mestrer i dag de håndværk," siger hun - og slutter:

"At drive et overnatningssted er ikke et truet håndværk. Vandrerhjemmet er oprindeligt bygget som skole. Bygningen har dermed stor kulturhistorisk værdi, men den konkrete funktion har ikke samme forankring i fortællingen om industrialiseringen. Vi ønsker dog, at steder drives videre som overnatningssted af hensyn til turismen."

Den nye lokalplan sendes i høring i 10 uger. Fra kommunens side forventer man, at der holdes et borgermøde om lokalplanen efter sommerferien.