Forpagterpar: - Det er hans skyld, at vi mister vores livsværk!'

Stjerneadvokaten Knud Foldschack tog Lyngby Vandrerhjem som klient samtidig med, at han også repræsenterede værkstederne og den nye fond i Raadvad. En fond, som tilsyneladende vil byde på vandrerhjemmet. Vandrerhjemmets forpagterpar mener, at advokaten har svigtet dem og er den direkte årsag til, at de står til at miste vandrerhjemmet.

14. juli 2021

Til at starte med følte de sig i sikker og tryg havn. Siden blev de nervøse. Forundrede. Frustrerede.

Og nu er de så vrede, forpagterparret på Lyngby Vandrerhjem i Raadvad, at de direkte giver stjerneadvokaten Knud Foldschack skylden for den suppedas, de er havnet i.

En suppedas, som betyder, at det vandrerhjem, deres livsværk, som advokaten havde lovet at kæmpe for på deres vegne, nu forsvinder ud af deres hænder. Og formentlig over i Fonden Raadvad Fabrik, som Foldschack i øvrigt administrerer og repræsenterer.

Det er i hvert fald, hvad forpagterparret Birgitte og Lars Lønstrup frygter, siger de til Det Grønne Område. Onsdag 7. juli 2021 mødtes fonden - blandt andet repræsenteret af Knud Foldschack og billedhugger Stine Ring Hansen - i øvrigt med Lyngby-Taarbæk Kommune for at drøfte et køb af vandrerhjemmet.

Knud Foldschack er kendt og en højt profileret advokat for Christiania, Ungdomshuset på Jagtvej og for at ville hente IS-mødrenes børn fra en flygtningelejr i Syrien og til Danmark.

Vandrerhjemmets forpagterpar engagerede Knud Foldschack netop på grund af hans historik og, fordi han repræsenterede værkstederne i Raadvad, da den gamle knivfabrik stod for at blive solgt. Blandt andet med hans mellemkomst blev et salg til en privatperson forhindret, hvorefter Fonden Raadvad Fabrik kunne overtage værkstederne.

Klager Nærmest siden de engagerede Knud Foldschack tilbage i oktober 2020 og frem til starten af maj 2021, hvor advokatens firma presset måtte meddele, at man ikke længere repræsenterede forpagterne, har Birgitte og Lars Lønstrup rykket og rykket i flere behjertede forsøg på at få Foldschack til at handle på deres vegne, viser emails mellem forpagterparret og Knud Foldschacks firma.

I stedet droppede han sit engagement med vandrerhjemmet - blot lidt over en måned før udløbet af forpagtningsaftalen med Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Vi kommer til ham og lægger os fladt ned. Vi afventede helt bevidst salget af Raadvad, men timingen - og advokaten - var helt rigtig. Dengang kunne han jo bare have sagt nej tak. I et halvt år giver han ikke andet end udtryk for, at det kører som smurt, og at vi er det rigtige sted i processen hen imod, at vi kan overtage vandrerhjemmet," siger Lars Lønstrup til Det Grønne Område:

"Fem i tolv efterlader han os bare blødende. Vi er den lille, den, der står alene. Han er den lille mands advokat. Vi har en tillid til ham, fordi han giver udtryk for, at han gør, hvad han kan. Men han svigter vores tillid fuldstændigt. Det er ikke god advokatskik, når han helt fra starten blot kunne have sagt, at vi ikke skulle regne med, at han kunne indfri det. En måned, før vi står gaden med kufferten i hånden, og vi tæppebombes med opsigelser fra kommunen, så dumper han os - men kun hårdt presset, og fordi vi opsøger ham. Han har dumpet os på det mest kritiske tidspunkt - og uden en chance for at gøre noget som helst. Et af de største dyk, vi har fået i denne her proces, var, da vi fik at vide, at vi lige pludselig ikke havde nogen advokat. Der tænkte jeg, at nu er vi solgt."

Lars Lønstrup oplyser, at forpagterparret vil klage over Knud Foldschacks ageren i sagen.

"Det kan godt være, at vi juridisk ikke har en kinamands chance, men vi kommer til at klage over ham," siger han.

Han er årsagen

Birgitte og Lars Lønstrup føler, at de har spildt vigtig og afgørende tid ved at have tillid til, at Knud Foldschack kunne løfte opgaven for dem.

"Vi følte os i tryg havn, da vi lavede aftalen med ham. Der var nogen, der ville hjælpe os i denne sag. Vi troede, at vi havde hyret en rigtig god mand til at føre vores sag for os, og undervejs lod vi os dupere af, at han holdt møder med kulturministeren, som åbenbart var inde over Raadvad. Det slog han meget på," fortæller Birgitte Lønstrup.

"Det værste, jeg ved, er mennesker, der er dobbeltmoralske, mener noget, men ikke står ved det, de har sagt. Hvis du spørger rundt i hele Danmark, er Knud Foldschack jo manden, der kæmper for de små i samfundet," siger Lars Lønstrup:

"Knud Foldschack er en mand, der giver sig ud for noget, han tydeligvis ikke er. At han dumpede os på den måde, på det tidspunkt, vidner om en kynisme, der er godt stykke fra den ideologiske advokat, han har formået at brande sig selv med i offentligheden. I vores tilfælde ville han i hvert fald hellere behage de store kanoner end de små, men der er heller ikke så meget TV i et par vandrerhjemsværter," siger Lars Lønstrup:

"Det er derfor, vi står i denne her suppedas. Havde han grebet det anderledes an, havde vi ikke stået her i dag. Han er den største årsag til, at vi står her i dag."

Prioriteret liste Det Grønne Område er i besiddelse både af aktindsigter omkring korrespondance i sagen mellem kommunen og forpagterne samt disses advokater. Avisen har også en omfattende mailkorrespondance mellem Knud Foldschack, hans firma og forpagterparret.

Her kan man blandt andet læse, at parret den 8. oktober 2020 - dagen efter, at de indgik en aftale med Foldschack, på email skrev en liste på fem punkter, som de mente, at advokaten skulle arbejde efter. I prioriteret rækkefølge nævnte de:

1. Køb af ejendommen uden udbud.

2. Køb af ejendommen som andel uden udbud.

3. Køb af ejendommen i offentligt udbud.

4. Forpagtningsaftale med evt. ny ejer.

5. Fortsat forpagtningsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Vi lavede listen og sendte den i en email til Knud Foldschack, så vi var enige om det, vi skulle arbejde hen imod," forklarer Lars Lønstrup:

"Intet sted fremgår det, at vi vil være en del af hans fond. Hvis du som advokat mener, at den prioritering er i hegnet, og du ikke kan indfri det, bør du sige det - ikke mindst, når du ved, at det her er vores hjerteblod og vores fremtid. Så er det sindssygt dårligt advokatarbejde at ignorere de prioriteringer."

Vandrerhjemmet i fonden Emailkorrespondancen viser, at forpagterparret spørger advokaten om status i sagen flere gange, at parret ønsker at få advokaten til at søge forlængelse af forpagtningskontrakten, så længe forhandlingerne med kommunen stod på. Forpagtningskontrakten udløb 30. juni 2021.

Der går lang tid mellem svarene fra advokaten, og forpagterne er mildt sagt ikke tilfredse med de svar, der gives.

Og når parret uålmodigt beder advokaten få fuld fokus på og sikre fremdrift i sagen, bliver svaret imod parrets ønske, at Knud Foldschack på vegne af Fonden Raadvad Fabrik vil købe vandrerhjemmet - og gerne med Birgitte og Lars Lønstrup som forpagtere.

"Her vil man kunne tænke: 'Men hvad er så problemet?' Problemet er, at intet forpligter fonden til ikke at give os et spark, når salget er på plads. På det tidspunkt er vores tillid til Knud Foldschack væk, og vi fornemmer for alvor, at der er en anden agenda. Noget der blev bekræftet hen over de næste uger. For på det møde, For vi er skrevet ud af ligningen, og en underhåndsaftale er indgået. Det er åbenlyst også derfor, Knud Foldschack siver ud af bagdøren fra vores samarbejde, og Sofia Osmani skal udføre det beskidte arbejde med at få os sat ud," siger Lars Lønstrup.

Kommunen undrer sig Samtidig med, at Foldschack tilbød forpagterparret at fortsætte i fondens regi, begynder kommunen at minde dem om den forestående udløbsdato.

"Vi får en opsigelse fra kommunen - uden at vores advokat har gjort noget for at få det udsat," fortæller Lars Lønstrup:

"Vi må minde Knud Foldschack om vores højeste prioritering, som vi gerne vil have undersøgt til bunds. Vi afviser ikke en fondsløsning. Vi beder om, at de henstiller til kommunen at sætte udsættelsesforretningen på standby i for respekt for os."

Og det sker. Foldschack henvender sig til kommunen en lille uges tid senere, nærmere præcis 21. april 2021, for at undersøge, om Birgitte og Lars Lønstrup kan købe vandrerhjemmet, og om kommunen vil sætte udsættelsen på standby.

Dykker man ned i den aktindsigt, som Det Grønne Område har fået, kan man dog se, at Knud Foldschack inden da på et møde allerede 13. april - før man spørger, om kommunen vil sælge til forpagterne - har tilbudt kommunen at indskyde vandrerhjemmet i Fonden Raadvad Fabrik. På det møde deltog ud over Foldschack også borgmester Sofia Osmani, vicedirektør i kommunens Center for Jura, Salg og Indkøb, Birger Kjer Hansen, samt en fuldmægtig fra Foldschacks firma.

På dette møde deltager Foldschack som repræsentant for værkstederne i Raadvad. Det fik efterfølgende Birger Kjer Hansen i en mail til Foldschack at udtrykke undren over, at han kunne indskyde vandrerhjemmet i en handel med fonden.

"På vegne af kommunen skal jeg herefter udtrkke forundring over karakteren af Deres henvendelse, idet kommunens repræsentanter på førnævnte møde 13. april 2021 alle var af den opfattelse, at mødet med Dem skete udelukkende i egenskab af at repræsentere en personkreds, der er lejere m.v. i erhvervskredsen af den boligmasse, som Freja Ejendomme ønsker at afhænde," skriver Birger Kjer Hansen i emailen til advokaten.

Dårligt advokatarbejde Mens alt dette går for sig, bliver Foldschack sværere og sværere at få fat i, fortæller forpagterne til Det Grønne Område:

"Det går op for os, at han ikke har gjort noget for os. Opgaven til ham var først og fremmest et direkte salg af vandrerhjemmet til os. Det fremgår jo helt tydeligt af den prioriterede liste, vi sendte til ham i oktober 2020. I stedet for arbejder han for at få solgt vandrerhjemmet til hans fond," siger Lars Lønstrup og slutter:

"Vi kan ikke få fat i ham og tager kontakt til en anden advokat. Om aftenen 10. maj meddeler Knud Foldschacks kollega vores nye advokat, at de ikke længere repræsenterer os. Og så stod vi med håret i postkassen. Det er simpelthen mangelfuldt og enormt dårligt advokatarbejde decideret at negligere vores sag på den måde."

