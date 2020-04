Send til din ven. X Artiklen: Formanden for Børneudvalget: Afklaring og ros til skoler og familier i en svær tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formanden for Børneudvalget: Afklaring og ros til skoler og familier i en svær tid

Gitte Kjær-Westermann sender denne påskehilsen midt i en coronatid

Det Grønne Område - 09. april 2020 kl. 08:00 Af Gitte Kjær-Westermann, fmd., Børne- og Ungdomsudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en svær tid vil vi gerne takke både elever, forældre, lærere og pædagoger for alles forståelse og villighed til at løse de udfordringer, vi pludselig er blevet sat i.

I tre uger har skoledagen set noget anderledes ud end den plejer - og situationen stiller store krav til alle. Vi har undervejs fået en del henvendelser med spørgsmål, forslag, forventninger og bekymringer fra forældre. Der er ingen tvivl om, at det er vanskeligt både for undervisere, pædagoger og forældre at forsøge at varetage et job hjemmefra eller holde liv i en virksomhed, samtidig med at man måske har egne børn at skulle støtte og tage sig af. Det er ikke nemt, og mange føler sig temmelig pressede. Vi svarer individuelt på henvendelserne, og vil samtidig gerne tilkendegive både vores forståelse og svar på nogle spørgsmål her.

Vi hører fra familier, der efterspørger flere lektier og højere ambitioner - og fra andre familier, der oplever, at barren er sat for højt. Nogle ønsker en samlet ugeplan, andre efterspørger et detaljeret skema eller individuelle løsninger. For nogen er det lettest med opgaver, der kan printes og løses i hånden, andre forventer digitale møder og virtuelle forelæsninger dagligt.

Kompleks opgave Med så mange og forskellige ønsker og behov, er opgaven for skoler, lærere og pædagoger vanskelig og kompleks. Det er svært at finde en løsning, der passer alle lige godt. Nødundervisningen varierer derfor ud fra en konkret individuel vurdering af, hvad der giver bedst mening for det enkelte fag, den enkelte klasse og de konkrete elever. Skolerne kender elevernes forskellige forudsætninger, egne undervisningsmetoder og værktøjer til rådighed. De ved hvilke elever der er særligt sårbare og derfor skal have ekstra opmærksomhed, og hvilke, der er i faglig og social trivsel, som kan leve med lidt mindre hjælp i den konkrete situation.

Stor ildhu Når det er sagt, er det naturligvis vigtigt, at alle elever oplever, at deres lærere/pædagoger og skole stadig er der. At de er en betydningsfuld del af et lærende fællesskab. Netop det perspektiv arbejder skolerne nu målrettet med - og fortsætter nødundervisningen efter påske, vil det blive med øget fokus på at sikre ikke kun skolearbejdet, men også fællesskabet og trivslen gennem de online værktøjer, man har.

I de tre uger der gået har lærerne kastet sig ind i opgaven med stor ildhu. Ligeledes har forældre og elever taget opgaven på sig. Der er også frustration og afmagt over kompleksiteten i det. Der har været brug for vores alles tålmodighed, når tingene ikke lige har klappet, fordi det hele er uvant. Og der er gjort erfaringer og rettet til undervejs, når det har givet mening og været muligt. De mange input fra forældre, elever og medarbejdere vil indgå i en samlet evaluering, som vi kan bruge på den lange bane. Her og nu, mens vi stadig står i orkanens øje, arbejder vi på at skabe de bedst mulige lokale løsninger, og vil blot sige en varm tak for indsatsen til alle.

God påske.