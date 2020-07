Formand og bestyrelse bliver siddende: Ro på bagsmækken i Lundtofte Boldklub

Årets regnskab viste en omsætning på 1,2 millioner kroner og et overskud på 56.000 kroner efter hensættelse af 150.000 kr. i Fonden.

For 2020 budgetterer Lundtofte Boldklub med et underskud på 60.000 kroner med udgangspunkt i et uændret medlemstal, stigende trænerudgifter, stigende sponsorindtægter og uændret kontingent.