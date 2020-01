Stine Ring

Formand: Opdeling af Raadvad skader den historiske sammenhængskraft

Salget af den tidligere knivfabrik, som er en del af UNESCOs Verdensarv, til SAP9 Group A/S betinger, at stedet juridisk deles op i erhverv og beboelse. Det behandles nu politisk. En opdeling går imod Raadvads historie, lyder det fra lejernes formand

Det Grønne Område - 25. januar 2020 kl. 11:15 Af Mikkel Brøgger Petersen

I den kommende tid siger politikerne i Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner ja til, at Raadvad juridisk deles op i en erhvervsdel og en beboelsesdel. For ifølge loven kan de ikke andet.

I slutningen af sidste år købte SAP9 Group erhvervsdelen af Raadvad. For at handlen kan blive en realitet, skal politikerne i de to kommuner godkende ommatrikuleringen.

I Lyngby-Taarbæk Kommune behandles sagen i dag, onsdag, i Byplanudvalget. I Rudersdal Kommune behandles sagen først i februar eller marts. Da SAP9 Group er i sin gode ret til juridisk at få delt stedet op, kan politikerne med den gældende lokalplan ikke modsætte sig ønsket om, at erhvervsdel og boligdel bliver mere klart teknisk defineret, oplyser Lyngby-Taarbæk Kommunes forvaltning.

Opdelingen betyder dog ikke, at de nye ejere kan ændre i anvendelser eller på bygninger og arealer.

SAP9 Group har dog endnu ikke en strategi for, hvad man vil med Raadvad, da der er næsten et år til, at man overtager ejendommen, fortæller den administrerende direktør til Det Grønne Område.

Raadvad tænkt som ét Til gengæld går opdelingen stik imod, hvad Raadvad historisk står for. Det fortæller formanden for Foreningen af Værkstederne i Raadvad og bronzeskulptør, Stine Ring.

"Raadvad har været tænkt som ét fra 1980, hvor der blev lavet en Raadvad-Betænkning, så by og fabrik hænger sammen. Når man vil dele Raadvad op ved at skille fabrik fra by forsvinder sammenhængskraften. Det er en kulturhistorisk sammenhængskraft, vi finder vigtig," siger formand for Foreningen af Værkstederne i Raadvad, Stine Ring.

I et brev til Byplanudvalget skriver Stine Ring, at to tredjedele af beboerne også er lejere på fabrikken, ligesom det oprindelig er tænkt.

"Ved at gennemføre en ny udmatrikulering og dermed udstykke fabrikken fra byen, går man imod den oprindelige tanke," skriver hun på vegne af lejerne.

Borgmester Sofia Osmani (K) ser også gerne, at Raadvad forbliver ét samlet sted.

"Det, tror jeg, sikres bedst med staten som ejer eller i en fondskonstruktion. Om en af de to muligheder fortsat kan komme på tale, er dog uvist," siger hun og fortsætter:

"I dag er det stadig sådan, at flere af de håndværkere og kunstnere, der har deres værksteder i den tidligere fabrik, også bor i de gamle boliger. Det har man kunnet sikre, fordi der var en fælles ejer af både boliger og erhverv, og det giver en særlig stemning i området. Det ånd bliver svær at bevare, hvis boliger og erhverv adskilles, og der pludselig er flere forskellige ejere."

Retmæssigt krav

Borgmester i Rudersdal Kommune, Jens Ive (V), fortæller, at Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner ikke kan modsætte sig ønsket fra de potentielle købere om at opdele stedet.

"Køber har et lovgivningsmæssigt krav på at få adskilt erhverv fra beboelse. De har søgt om det - jeg ved ikke hvorfor - og vi kan ikke sige nej. Vi kan kun stå fast på, at anvendelsen skal ske i henhold til lokalplanen," siger han, men understreger, at man har i sinde at stå helt fast på lokalplanen.

"Som Sofia Osmani og jeg tidligere har sagt, så vil vi gå langt for at håndhæve lokalplanen," siger han og bakkes op af Sofia Osmani:

"Vi har allerede tidligt i forløbet meldt ud, at vi fastholder lokalplanen. Men derudover har vi ingen indflydelse på, hvad en kommende ejer har af planer. Vi har derfor heller ikke været i dialog med andre end Freja Ejendomme, der står som sælger," siger Sofia Osmani.

Ingen fri lejefastsættelse

Opdelingen af Raadvad er blot én af de bekymringer, som stedets lejere har over, at en del af UNESCO's Verdensarv kommer på private hænder.

Det Grønne Område har tidligere fortalt, hvordan lejerne frygter, at de nye ejere vil sætte huslejen i vejret.

"Vi er bange for, at en ny privat investor vil sætte huslejen så meget i vejret, at vi gradvist er nødt til at fraflytte vores lejemål," siger Stine Ring.

Rudersdal-borgmester Jens Ive påpeger dog, at nye ejere ikke bare kan sætte huslejen op efter forgodtbefindende.

"Raadvad er reguleret under erhvervslejeloven, så man har ikke bare mulighed for fri lejefastsættelse," fortæller Jens Ive.

Det får dog Stine Rings og lejerne til at bekymre sig mindre.

"Raadvad kræver genoprettelse, renovering, vedligehold af sluser og åløb, og nogen skal betale den pris, det koster. Vi kan nok forvente, at det lander på lejerne, for nogen skal betale for det, ligesom hvis en ejer renoverer en lejlighed, så vil man også gerne hæve huslejen. Hvor meget huslejen vil stige, kan vi kun frygte for," siger hun.

Unik kulisse uden indhold Sofia Osmani deler den bekymring.

"Selv om en ny ejer ikke bare kan sætte lejerne ud, risikerer vi, at de over tid bliver udskiftet. For når en lejer flytter ud, er der ikke nogen, der kan forhindre, at huslejen hæves markant. På den måde vil de pladskrævende håndværk, for eksempel stenhuggeren, smedjen, stoftrykkeren og væveren, få svært ved at betale huslejen," siger hun og fortsætter:

"Men det er jo netop de gamle unikke håndværk, vi som samfund har en interesse i at understøtte. Dem, der sikrer, at Raadvad emmer af kulturarv og historie. Min bekymring er, at vi med tiden får ødelagt den unikke historie, der udspiller sig indenfor dørene. At vi står tilbage med en unik kulisse, men uden det tilsvarende unikke indhold."

Strategi skal formuleres

De nye ejere fra SAP9 Group har endnu ikke en plan for, hvad man vil med Raadvad, fortæller administrerende direktør Ulrik Theophil Jørgensen til Det Grønne Område.

"Os i SAP9 Group skal lige bruge noget tid på at få formuleret vores strategi, før jeg eller min partner udtaler os til medier. Vi har jo næsten et år til, at vi overtager ejendommen. Den tid har vi faktisk tænkt os at bruge aktivt på udviklingen herunder strategien," fortæller han og ønsker ikke at svare på yderligere spørgsmål på nuværende tidspunkt.

I skrivende stund har omkring 4.000 personer skrevet under på at bevare værkstederne på Raadvad på skrivunder.net.