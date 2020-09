Kampen igennem lagde Virum-Sorgenfri et godt pres på Brøndby, men først efter pausen kom der hul på bylden. Her følger spillerne en høj bold ind i feltet. Foto: Mikael Østergaard

Forløsning: Hattrick sikrede Virum-Sorgenfri sæsonens første sejr

Rasmus Jørring var tre gange på pletten, og så vandt Virum- Sorgenfri 3-1 over Brøndby efter at have været bagud 0-1.

Det Grønne Område - 30. september 2020 kl. 10:30 Af Mikael Østergaard

Inden sæsonstarten spillede Virum-Sorgenfri to pokalkampe og tre træningskampe, og det kostede dyrt.

Otte spillere fra startopstillingen blev sat ud af spillet med menisk- og korsbåndsskader, muskelsprængning, et brækket kæbeben og andre alvorlige skader. Seks af spillerne er først klar et stykke ind i det nye år, mens to ventes tilbage på banen inden for en uges tid.

"Så det er begrænset, hvad vi har at gøre godt med", siger cheftræner André Mytysia, der dog kunne glæde sig over, at forsvarskrumtappen Andreas Gaudin var tilbage på holdet efter 14 måneders pause som følge af to korsbåndsoperationer.

Trængslen på feltlazarettet kunne ses på stillingen i Serie 1, hvor Virum-Sorgenfri inden lørdagens kamp mod det andet bundhold, Brøndby, kunne havde skrabet et enkelt point sammen i fire kampe.

Længe så det ud til, at nedturen skulle fortsætte. Selv om hjemmeholdet var spilstyrende, kom Brøndby foran 1-0 midt i første halvleg, men så tog Rasmus Jørring fat. Først var han hurtig over en målmandsparade og udlignede til 1-1, så sagde han pænt tak, da en modstander spillede ham fri i feltet, og endelig satte han kronen på værket ved at sætte en forsvarer af i venstre side, tage et hurtigt træk ind i feltet og til sidst udplacere Brøndbys målmand til sejr på 3-1.

"Det var en kæmpe forløsning. Ligesom i de foregående kampe havde vi bolden meget, men havde svært ved at få bolden i nettet. Jeg frygtede en gentagelse, men heldigvis lykkedes det", sagde André Mytysia.