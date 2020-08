Forlod skærebræt på tændt komfur: Politi og brandvæsen rykkede ud

34-årig mand i Virum sigtet for at overtræde Beredskabsloven

Onsdag klokken 15.39 blev beredskabet kaldt ud til en melding om røg i en lejlighed. Da brandfolkene og politiet kom frem til lejligheden på Frederiksdalsvej viste det sig, at røgen stammen fra et skærebræt, der var gået ild i.

Skærebrættet lå på et tændt komfur i lejligheden, som beboeren, en 34-årig mand, var gået fra uden at være opmærksom på netop, at komfuret var tændt og skærebrættet lå ovenpå. Han blev sigtet for overtrædelse af Beredskabsloven.