Forkætret fortæppe bragt tilbage til hæder og ære på Bellevue

Det fortæppe, som Aage Sikker Hansen i 1950 skabte til Aarhus Teater, var for skrap kost til det bedre borgerskab, så efter megen bulder og brag blev det rullet sammen i teatrets kælder

22. september 2020 Af Jesper Bjørn Larsen

Den nøgne, frodige kvinde kigger mod en rød horisont, mens hun ligger henslængt i en bjørneskindsbeklædt chaiselong. Er det Moder Natur, der beundrer sit skaberværk? Venus opsteget fra havet? Eller er det bare en smuk kvinde midt i elementerne?

Svært at sige nøjagtigt, men sikkert er det, at Aage Sikker Hansens værk, der blev skabt som et fortæppe til Aarhus Teaters Store Scene i 1950, da teatret kunne fejre sit 50 års jubilæum, hurtigt delte vandene.

I dag tænker de fleste sikkert 'åh herregud', når de ser tæppet. Et sensuelt værk, men absolut tilforladeligt. Men tilbage i de bornerte 50'ere lød der et ramaskrig. Forargelsen ville ingen ende tage blandt det bedre borgerskab.

Hvor galt var det lige, at de, der havde været så godt vant til Karl Lunds romantiske billede af en gravhøj, Kalø Vig og dansende elverpiger, nu skulle nedværdige sig til at glo på den slags vulgær pornografi, inden forestilingen gik i gang?

Åbenbart ret galt, for Aarhus Teaters daværende direktør Erik Henning Jensen blev bange for at støde sit stampublikum fra sig og skaffede sig af med fortæppet, der i adskillige årtier henkastede en kummerlig tilværelse, sammenrullet oven på nogle varmerør i teatrets kælder. Lige indtil et par teknikere i 2014 fandt den kunsthistoriske perle.

Værker i dialog I foråret 2020 blev Bellevue Teatrets direktør, Pia Jette Hansen, ringet op af en arkivar fra Aarhus Teater, der spurgte, om hun mon var interesseret i at låne det smukke, gamle tæppe på ubestemt tid? Dét var hun.

"Vi har jo allerede en Sikker Hansen som fortæppe, 'Badedame fra Bellevue' fra 1936, som vi alle elsker. Det er virkelig blevet et vartegn for Bellevue Teatret, som vi bruger alle de steder, vi kan. Jeg er lykkelig for, at vi nu også har det skandaleramte tæppe fra Aarhus Teater. Det skal hænge i dialog med badedamen," smiler Pia Jette Hansen, der faktisk har en teori om, hvem kvinden på Sikker Hansens skandaleramte fortæppe er.

"Det ligner den selvsamme dame, som 14 år efter, at hun formentlig blev malet som badedame, her har henslængt sig i en chaiselong og er blevet malet på ny. På Bellevue og i Gentofte er vinterbaderne og nøgenhed jo hverdagskost, og derfor passer den nøgne dame efter morgenbadet godt til Bellevue," siger Pia Jette Hansen.

Og hun tilføjer:

"For mig rummer det billede fortællingen om universet. Og det passer meget godt til os. Det er vel lidt det samme som at lave teater, tænker jeg."

Mellem to damer Villabyerne var forbi kort efter, at fragtmanden formedelst 1.200 kroner havde kørt det unikke fortæppe fra Aarhus til Klampenborg.

I første omgang skal det store tæppe, der måler 7x10 meter, indgå som dekoration i Bellevue Teatrets smørrebrødssaloner, som teatret har premiere på 3. september. Det bliver en slags minirevy, hvor publikum (max 75) i mindre grupper får lov at sidde på scenen, mens Troels Malling, Far­shad Kholgi og Marie Mondrup underholder fra den lille, interimistiske scene

"Vi håber ikke, vores gæster får kartoffelmaden galt i halsen over vores nu to "bare damer". Som planen er, vil de "bare damer" komme til at hænge overfor hinanden på scenen, så de kan udveksle erfaringer fra deres lange liv. Med afstand selvfølgelig," siger Pia Jette Hansen.

På lidt længere sigt håber teaterdirektøren i øvrigt at få støtte til at få Sikker Hansens værk restaureret, for det har flere striber med afskaldninger, og tidens tand - sikkert godt hjulpet af varmerørene - har ædt lidt af farvernes glød.