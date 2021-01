Se billedserie Steffen Andersen har skrevet en bog om blandt andet forholdet mellem fødevareindustrien og forbrugeren. Arkivfoto: Pernille Borenhoff

Forbrugermagt: Det er jer der bestemmer indholdet i køledisken

Problemet er ikke mængden, men kvaliteten, mener forfatteren bag den nye bog 'Der er nok'

05. januar 2021
Af Frank S. Pedersen

Med over 40 års erfaring fra fødevareindustrien har 62-årige Steffen Andersen fra Sorgenfri noget han godt vil sige. Derfor har han skrevet en bog, som han selv mener er provokerende, og som udfordrer forbrugerne til at udnytte den positive magtposition de sidder i.

"For eksempel er valget af økologi et godt signal at sende, som fødevareindustrien tager til sig," siger han i en af de videosekvenser om bogen, man kan finde på hans Youtubekanal.

Som titlen giver et hint om, så er bogen en påstand om, at der er mad nok til at brødføde jordens befolkning, også når vi bliver ni milliarder individer.

Mere bevidsthed En påstand han dokumenterer i bogen under den forudsætning, at menneskene tager ansvaret på sig og ikke bare bliver ved med at forbruge tankeløst. Som han formulerer det i bogens pressemateriale:

'70 procent af det vi køber er impulskøb, hvilket jo "kun" gør 30 procent af det vi køber til velovervejet og bevidst forbrug. Så hvordan kan vi ændre billedet til en bedre "social forbrugeradfærd" til gavn for det enkelte menneske og verdenssamfundet?' spørger han og opfordrer igen forbrugerne til at tage ansvar for fremtidens fødevarer i et tæt samarbejde med producenterne, fødevareindustrien og detailhandelen.

Ingen har spurgt Interessen for for fødevareindustri og -forbrug er ikke ny for Steffen Andersen, der blandt andet i 25 år har han været ansat i Arla, senest som Senior Vice President. Sidst Det Grønne Område stødte på forfatteren var, da han sammen med naboer på Gartnerhaven lagde billet ind på det gamle landbrugsmuseum som nyt formidlingssted for fødevarer og FN's verdensmål. Den gang sagde han til avisen:

"For otte år siden fik jeg en åbenbaring. Ingen har spurgt mig om, hvad jeg ved om mad, selvom jeg har arbejdet med fødevarer hele mit liv. Vi ved en masse om træ, tobak og kemikalier, mens vi som forbrugere ved stort set intet ved om madproduktion."

Museet gik til en autoforhandler, men det har alstå ikke fået Steffen Andersen til at ændre sit mål om et bedre samarbejde mellem industrien og forbrugerne.

Bogen 'Der er nok' udkom 25. november på Aalborg Universitetsforlag.