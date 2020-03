Nødpasningen gælder for børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder. Foto: akira_photo - stock.adobe.com

Forældrene finder selv løsninger: Kun 2,6 procent af børnene er i nødpasning

Mandag trådte pasningen af de børn, for hvis forældre det er bydende nødvendigt, at de er på arbejde. 138 ud af 5.370 er i nødpasning her i kommunen.

17. marts 2020

I sin orientering om den nødpasningsordning, som er trådt i kraft mandag den 16. marts, indleder Lyngby-Taarbæk Kommune med en henstilling om, at lukningen af skoler og pasningstilbud kun vil have effekt, hvis borgerne også holder igen med private arrangementer og legeaftaler.

"Vi gør opmærksom på, at nedlukningen kun vil være effektiv, hvis vi alle sammen undgår at samles i større forsamlinger. Alle opfordres derfor til at følge myndighedernes anbefalinger også privat. Det vil sige undgå fælles-fødselsdage, fester mv. Ligesom legeaftaler alene bør bruges som nødpasning og i så små grupper som muligt," skriver kommunen på sin hjemmeside.

Her kan man også se, at der er etableret nødpasning for børn til og med 3. klasse samt til børn og unge med særlige behov.

Nødpasningen gælder for børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder.

Mandag i denne uge var 138 ud af 5.370 børn i henholdsvis daginstitution, dagpleje og folkeskolens 0.-3. klasse i nødpasning. Det svarer til 2,6 procent af børnene. 97,4 procent af børnene har forældre, som får passet deres børn på anden vis.

Kommunen har ikke måttet afvisne anmodninger om nødpasning, oplyser man.

Kriterier for nødpasning Kriterierne for nødpasning er:

- 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

- 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

- Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Barnets egen institution

De forældre, som har behov for nødpasning af deres børn, skal som udgangspunkt aflevere deres børn dér, hvor de plejer.

De almindelige åbningstider fastholdes, oplyser kommunen. Nødpasning i dagtilbud er organiseret i de dagtilbud, som har børn med et nødpasningsbehov. Det betyder, at alle andre dagtilbud er lukkede.

Der er på nuværende tidspunkt ingen børn i dagplejen, der har behov for nødpasning, kan man læse på hjemmesiden. Opstår der et behov vil disse børn blive tilknyttet nærliggende daginstitution.

Bemandingen tilpasses i det enkelte dagtilbud ud fra det aktuelle behov for nødpasning, men med de generelle retningslinjer for øje. Det vil sige, at der kun er de medarbejdere på arbejde, som der er behov for til at passe de børn, der er aftalt nødpasning for. Daginstitutionerne kan derfor udelukkende tage imod børn, der har behov for nødpasning. Forældre kan således ikke aflevere deres barn uden forudgående aftale.

FAKTA Sådan gør du...

... ved et pludseligt opstået behov for nødpasning



Et pludseligt opstået behov for nødpasning kan ske, hvis et barns forældre kaldes på arbejde til at varetage kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor.

I dette tilfælde skal forældrene kontakte lederen i det enkelte dagtilbud og oplyse om behovet for nødpasning og årsagen hertil.

Hvis du ikke kan få kontakt til dit barns dagtilbud på telefon - måske fordi dagtilbuddet er lukket eller fordi bemandingen er reduceret - skal du kontakte Lyngby-Taarbæk Kommune på tlf: 51 63 11 37 eller e-mail: mhil@ltk.dk. ... ved et pludseligt opstået behov for nødpasning SFO'erne på alle Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler holder åbent for børn, der er tilmeldt nødpasning

Har man aftalt nødpasning, skal du således aflevere dit barn i din barns sædvanlige SFO. Man kan ikke aflevere dit barn uden forudgående aftale.

Undervisningen De skolebørn, der har troet, at de er blevet sendt hjem på to ugers ferie, har fået sig lidt af en overraskelse. For de modtager undervisning, selv om de er hjemme.

"Regeringens mål er, at elever skal have så meget undervisning som muligt i den periode, hvor man ikke skal møde fysisk op på sin skole. Skolernes personale arbejder med at planlægge læringsaktiviteter for eleverne, som eleverne kan gennemføre hjemmefra," skriver kommunen på sin hjemmeside.

Skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune følger Kommunernes Landsforenings anbefaling om at prioritere undervisningsaktiviteter til 9. klasserne, som snart skal til eksamen. Herefter 8. klasserne, osv.

Skolernes personale er på arbejde hjemmefra og vil kommunikere med elever og forældre på de platforme, man plejer at benytte: Aula, Meebook og LTKEDU (TEAMS mv).