Efter seks år er der stadig ikke et tilbud om en plads på vej. Seks år er helt uacceptabel lang tid. Har kommunen den nødvendige kapacitet, vilje og evne til at løse opgaven?? spørger Jonna og Jørgen Hanberg.

Forældre til døvblind ung mand: "Når Peter har fået et godt botilbud, så kan vi trygt lukke vores øjne"

Familien Hanberg mener ikke, at kommunen lever op til deres ansvar, når de ikke finder et passende tilbud til deres 31årige søn, der som døvblind autist kræver døgnplej

Det Grønne Område - 30. september 2021 kl. 10:35 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Hyldemeter af blå ringbind med gule post it-sedler stikkende ud fylder godt op på reolerne i Jonna og Jørgen Hanbergs hjem i Sorgenfri. Mapperne indeholder den korrespondance, som familien og Lyngby-Taarbæk har ført gennem adskillige år. Samt klager, som har været sendt til Ankestyrelsen. Sager, der alle omhandler deres søn Peter, som er født døvblind og desuden har en autismediagnose. Og som nu er en voksen mand på 31 år.

I hele Norden er der blot to andre med samme diagnose, og derfor er det svært at finde et eksisterende tilbud, der matcher Peters behov.

Men det lykkedes indtil for seks år siden, hvor Peters dagtilbud på Egedammen i Hillerød lukkede. Her havde han ifølge forældrene stort udbytte af at være i de seks år det varede. Samtidig gav dagtilbuddet familien en mulighed for at passe deres job.

Men siden da har det ifølge familien været mere end op ad bakke at få kommunen til at leve op til deres ansvar. Nemlig at finde et passende tilbud til Peter.

I stedet betaler kommunen Jonna Hanberg et antal timer om dagen til praktisk og personlig hjælp og pleje, hvilket omfatter dagligt bad, toiletbesøg, påklædning osv. For at det kan lade sig gøre, har hun måttet opsige sit job.

Hjælpen omfatter ikke Peters behov for socialt samvær med ligestillede, fysisk udfoldelse, vedligeholdelse og udvikling af færdigheder eller nogen anden form for udvikling.

"Det sparer kommunen virkelig mange penge ved, men vi kan slet ikke imødekomme Peters mangesidige behov, og jeg kan godt mistænke dem for, at det er derfor, at de ikke har travlt med at finde et tilbud til ham. Vi har været til utallige møder med kommunen, og der sker ikke noget. I stedet får de billig arbejdskraft i os," siger Jørgen, der er 71 år og netop har fejret sit 40års jubilæum som konsulent i BUPL.

"I fem år har hjælpen fra kommunen været helt utilstrækkelig, og der er ikke udsigt til ændringer. Situationen er voldsomt belastende for os, og vi kan på ingen måde leve et normalt liv og har heller ikke har udsigt til det," siger Jonna.

Familiens helt store ønske er, at man finder et tilbud, hvor Peters behov kan imødekommes. Og hvor familien kan læne sig tilbage og vide, at han er i gode hænder.

"Findes det, så kan vi trygt lukke vores øjne og vide, at Christine (datter, red) kan blive hans værge og besøge Peter som den søster, hun er. Og ikke som en forælder eller en plejer," siger Jonna.

Familien er godt klar over, at det er svært at finde et tilbud til ham.

"Alene den lange tid, der er gået, viser, at kommunen ganske enkelt ikke magter opgaven. De har tilsyneladende ikke den faglige viden, der gør, at de kan læse og forstå de faglige udredninger, der er blevet lavet på Peter og omsætte dem til handling. Det optimale tilbud ville være at finde et tilbud i regionen, der tilgodeser hans funktionsnedsættelser og behov for sociale relationer, udvikling og fysiske udfoldelse. Det er ikke nogen raketvidenskab. På Egedsammen tilegnede de sig hurtigt den viden," siger Jørgen Hanberg.

Handicaprådet: Ikke tilfredsstillende

Ion Meyer er formand for handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Og som far til en handicappet søn uden sprog ved han godt, hvad det betyder for en familie, at der er ro på, så man kan få hverdagen til at fungere.

"Det er meget belastende, når der er tale om vidtgående og alvorlige handicap. Uden at gå ind i den konkrete sag kan jeg helt generelt sige, at det ikke er tilfredsstilliende, at der ikke er fundet en løsning," siger han.

Ion Meyer er bekendt med, at Center for Social Indsats er i en omstillingsfase.

"Min interesse er ikke at beskytte eller forsvare forvaltningen, men i denne forbindelse har vi presset på for, at der skal ske noget. Og jeg håber, at der kommer en forandring, for det er der brug for. Nogle af de ting, man arbejder med, er meget tidlig borgerinddragelse og langt mere indderagelse af borgerne end tidligere samt en uddelegering af kompetence hos medarbejderne. Det skal gerne munde ud i meget kortere behandlingstider," siger han.

Som Jonna og Jørgen Hanberg beklager han også, at hele handicapområdet i forbindelse med kommunalreformen i 2007 gik fra amterne til kommunerne.

"Dengang vi lavede aftalerne med KL, bedyrede de, at de nok skulle klare det. Men det er gået som frygtet. Utrolig meget viden er gået tabt. På sigt er det en politisk beslutning, hvor man ønsker, at området ligger. Men som det er nu, er der ingen tvivl om, at det er kommunens ansvar at finde en løsning," siger Ion Meyer.

Nyt tiltag: Åben Dialog Ifølge Bodil Øster, afdelingschef for Center for Social Indsats, voksne, er det korrekt, at kommunen skal finde en løsning, der inden for servicelovens rammer kompenserer en borger for sin funktionsnedsættelse og giver den støtte, der er behov for.

"Lyngby-Taarbæk Kommune har enkelte specialiserede tilbud, men køber de fleste pladser i specialiserede og højt specialiserede tilbud i andre kommuner og hos private leverandører. Der foretages altid en individuel vurdering, og efterfølgende afsøges relevante tilbud hos egne og eksterne leverandører. Borgeren eller dennes værge inddrages altid i afsøgningen af tilbud, og i nogle tilfælde finder borgeren eller dennes værge selv forslag til tilbud, som indgår i afsøgningen. I de fleste tilfælde går afsøgningen hurtigt, men i nogle tilfælde kan det desværre trække længere ud. Det kan der være mange grunde til, for eksempel at der ikke er pladser, at tilbuddet ligger for langt væk, eller at borger eller dennes værge har nogle specifikke ønsker eller forventninger til et tilbud, der ikke umiddelbart kan imødekommes. I alle tilfælde, er vi ikke tilfredse før der er fundet en løsning, som er god for alle parter," skriver Bodil Øster til Det Grønne Område.

Center for Social Indsats er i gang med at implementere Åben Dialog, der anbefales bl.a. af Socialstyrelsen som en måde at sikre systematisk dialog mellem borger, dennes pårørende og øvrige netværk samt de professionelle, der er involveret.

"Erfaringer fra bl.a. Finland, Italien og Irland tyder på, at denne måde at afholde netværksmøder på kan forbedre dialogen mellem deltagerne, give bedre muligheder for at folde forskellige forslag og perspektiver ud og derigennem skabe fundament for at finde bedre løsninger. De første erfaringer med tilgangen i kommunen har foreløbigt vist positive udfald. I nogle tilfælde efter få møder, i andre tilfælde efter en længerevarende proces," skriver Bodil Øster. I alle tilfælde, er vi ikke tilfredse før der er fundet en løsning, som er god for alle parter

Bodil Øster, afdelingschef, Center for Social Indsats