To biler kan ikke passere hinanden på I. C. Modewegs Vej, der også er skolevej for elever på Kongevejens Skole, Foto: Frank S. Pedersen

Forælder forstår ikke den lave prioritering af I.C. Modewegs Vej: Farlig skolevej nr. 23 er den sidste på listen

"Det er jo en farlig vej. Den er så smal, at to biler ikke kan passere hinanden, og bilernes sidespejle er meget tæt på de cyklende børn. Det er næsten for farligt," mener Peter Langballe, der er forælder til børn på skolen.

Til gengæld har den fået æren af at være den sidste af de 23 projekter på listen, der er prioriteret efter, hvor man får mest sikkerhed og tryghed for pengene.

"Jeg forstår slet ikke, at vi er nummer 23, når det er en så farlig vej. De (politikerne, red.) skulle selv prøve, at cykle op ad den i myldretiden," opfordrer Peter Langballe.

Cykelstien vil ifølge listen koste 2.350.000 kroner, og det er fælles for de lavest prioriterede projekter, at det også er de dyreste. Og den 23. og sidste skal ikke forvente blive gennemført inden for de næste par år, skriver forvaltningen direkte i dagsordenen, hvor der ellers lægges op til at projekterne bliver genoplivet.