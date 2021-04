Se billedserie Bliv opfinder med Opfinderskolen og byg bl.a. din egen vejrstation

Send til din ven. X Artiklen: For børn: Bliv opfinder med Opfinderskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

For børn: Bliv opfinder med Opfinderskole

I forbindelse med videnskabsfestivalen Forskningens Døgn i Kgs. Lyngby inviterer Opfinderskole alle børnefamilier til at deltage i online events i weekenden den 24. og 25. april

Det Grønne Område - 18. april 2021 kl. 06:06 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Byg din egen vejrstation, dyrk grønt i vindueskarmen, udvikl dit eget familiespil, eller hvad med at bygge en minidrage?

Opfinderskole, der har til huse i Virum, har i forbindelse med Videnskabsfestivalen Forskningens Døgn udviklet fire spændende opfindelser i en "opfinderpose", som børnefamilierne selv kan bygge sammen derhjemme online med instruktion undervejs.

Afhent gratis opfinderpose "Opfinderposen", med de fire eksperimenter, henvender sig til børn mellem 5-10 år og indeholder sjove kreative opfindelser, der samtidig giver læring omkring energi, miljø og genbrug i børnehøjde. Poserne kan afhentes gratis fra den d. 19. april til og med d. 23. april i udvalgte butikker i Kgs. Lyngby (se hvor nedenfor). Alle materialer er i "Opfinderposen", men man skal dog selv sørge for en saks, tuscher og et underlag.

Da det ikke er muligt at mødes, og fælles udføre de spændende opfindelser sammen, har Opfinderskole skabt fire forskellige sjove og spændende online events til hver af de fire opfindelser i "opfinderposen" - så børnefamilierne stadig kan være kreative og lære sammen - men hver for sig - og samtidig have mulighed for at stille spørgsmål til Opfinderskolen undervejs. Hver opfindelse tager ca. 30. min. at udføre og foregår på udvalgte tidspunkter i weekenden den 24. og 25. april (se nedenfor).

Det er selvfølgelig sjovest at udføre alle opfindelserne - men man kan sagtens deltage alligevel, hvis man ønsker at være med til færre eller kun et af opfinder-eventene.

Opfinderskole Det er, som skrevet, Opfinderskole der står bag de kreative opfindelser. Formålet med Opfinderskole er fremme børn og unges kreativitet og lyst til at lære i praksis - og få dem til udtænke idéer og afprøve dem og have det sjovt samtidig.

Stifter af Opfinderskole Jacob Winther var ikke i tvivl om, at Opfinderskole gerne ville deltage i videnskabsfestivalen Forskningens Døgn i Kgs. Lyngby.

"Det er en oplagt mulighed for at få skabt en interesse og nysgerrighed hos børnene for naturvidenskab. Gennem de fire online events kan de i praksis prøve kræfter med forskellige opfindelser, der har et fokus på bl.a. genbrug, vind, klima og på den måde få viden gennem leg. Det er netop en vigtig faktor i vores Opfinderskole - at have det sjovt samtidig. Se ting der lykkes men også ting, der mislykkes, og så bare prøve igen".

Samarbejde med Haldor Topsøe Opfinderposerne er et resultat af et samarbejde mellem Opfinderskole, Forskningens Døgn, under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der står bag den landsdækkende videnskabsfestival samt Haldor Topsøe, der har sponsoreret materialerne til opfindelserne samt det bæredygtige net, som materialerne udleveres i.

Haldor Topsøe vil gerne være med til at vække børns nysgerrighed, især inden for de naturvidenskabelige fag og er bl.a. også aktiv i Lyngby-Taarbæk Kommunes Science Week for skolerne.

"Opfinderskole har skabt en fantastisk aktivitet for børn, som gerne vil lære mere om verdenen omkring os. Vi er rigtig glade for at kunne kombinere vores store interesse for det naturvidenskabelige med vores ønske om at formidle bæredygtige løsninger og samtidig skabe gode oplevelser for børn," siger Ole Stahl, Employer Branding Specialist fra Haldor Topsøe.

Forskningens Døgn i Kgs. Lyngby

Eventen med "Opfinderposerne" er en del af et samlet program for "Forskningens Døgn i Kgs. Lyngby". På grund af Covid-19 foregår videnskabsfestivalen hovedsageligt online i år, hvor man bl.a. vil kunne opleve Claus Meyer, Kort- & Dokumentar Filmskolen, høre foredrag fra DTU og komme på rundvisninger, besøge Base Camp, gå tur med en forsker og meget mere.

Forskningens Døgn løber af stablen fra den 23.-29. april med arrangementer hver dag. Læs mere på visitlyngby.dk

Fakta Opfinderposer

Afhent de gratis "Opfinderposer" her fra 19.-23. april:

o Louis Nielsen - Lyngby Hovedgade 15 (bemærk ny adr. Det er en midlertidig butik, mens den oprindelige butik bygges om)

o Touché Mode - Jernbanepladsen 10

o RetailTech Lab - Lyngby Storcenter mellem kl. 11-17 (Bag butik Arket på 1.sal) - Bemærk at "Opfinderposerne" først kan afhentes fra den 21. april her, når centret åbner igen.

Der er et begrænset antal "Opfinderposer", så det er efter først til mølle princippet.

Online opfinder-events o "Byg din egen vejrstation og lær' mere om vindenergi" - Lørdag d. 24. april kl. 11:00 - 11:30

o "Byg et sjovt spil til hele familien af genbrugsmaterialer - Lørdag d. 24. april 2021 kl. 15:00 - 15:30.

o "Byg et spirehus og lær' hvordan du selv kan dyrke grønt i din vindueskarm - Søndag d. 25. april kl. 11:00-11:30

o "Byg en minidrage og se hvad vind kan bruges til - søndag d. 25. april kl. 15:00 - 15:30

Alle events foregår online på Facebook.com/opfinderskole - (direkte link på visitlyngby.dk)

Ved evt. spørgsmål skriv til info@opfinderskole.dk

Læs mere om alle arrangementerne under "Forskningens Døgn i Kgs. Lyngby" på visitlyngby.dk