Fond mangler ansøgere - og der er penge nok

Danske Bank i Lyngbys Fond har 300.000 kroner at dele ud af - og efterlyser nyttige og velgørende formål at støtte.

Den godgørende fond 'Danske Bank i Lyngby's Fond' donerer årligt omkring 300.000 kr. til nyttige og velgørende formål i Lyngby og omegn, men fonden vil gerne have endnu flere til at ansøge om pengene.

"Jeg er super glad for at være med til at kunne støtte nogle af de mange gode aktiviteter og projekter, som skaber udvikling og sammenhold i vores lokalsamfund. Der er jo masser af ildsjæle rundt omkring, der gør en forskel for vores idræts- og kulturliv på tværs af generationer, og dem kan vi kun hjælpe, hvis vi får kendskab til deres gode arbejde," siger Jesper Schou.