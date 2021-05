Det seneste projekt for Sorgenfri Torv så sådan her ud.

Folder skal sikre bevarelse af torv

Vores Sorgenfri har udgivet folder med ekspertudtalelser, som støtter en bevarelse af det gamle Sorgenfri Torv

Det Grønne Område - 21. maj 2021 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Står det til ejerne af det gamle Sorgenfri Torv på begge sider af Hummeltoftevej, skal torvet rives ned og erstattes af nyt, moderne byggeri i flere etager.

Står det omvendt til naboerne og ikke mindst foreningen Vores Sorgenfri, skal torvet bevares i sin nuværende form.

Og her på tærsklen til valgkampen op til kommunalvalget i november slår Vores Sorgenfri atter på tromme for det gamle torv.

Det gør man med udgivelsen af folderen 'Form, funktion og relation', hvor man efter eget udsagn - men ikke med mange kildeangivelser - læner sig op ad udtalelser fra eksperter inden for fagområderne arkitektur, kulturmiljø og egenart.

Det gør man, fordi man i Vores Sorgenfri ikke mener, at man politisk gennem årene ikke rigtigt har taget ekspertudsagnene alvorligt.

"Fra politisk side har man aldrig kommenteret på eller engageret sig i forhold til de tunge udsagn til fordel for bevarelsen af Sorgenfri Torv, trods efterspørgsel efter fakta. Fakta bibragt af eksperter er lige så værdifulde, som holdninger formet af politiske programmer," siger Jan Fritzbøger på vegne af bestyrelsen i Vores Sorgenfri:

"Fra politisk hold er det bekvemt at forbigå ekspertudsagn - særligt, hvis de ikke understøtter egen overbevisning. Ved at ignorere disse udsagn frem for at lade dem indgå på linje med alle andre bidrag i debatten, er det svært at få en objektiv beskrivelse af fordele og ulemper ved et givet projekt."

Har lyttet til alle Fra politisk hold afviser man blankt, at man ikke har taget ekspertudsagnene alvorligt. Det siger formanden for Byplanudvalget, viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S) til Det Grønne Område:

"Vi har i den grad drøftet alle aspekter af Sorgenfri Torv. Det har vi gjort på møder i årevis, og vi har lyttet til alle. Borgere og eksperter. Og det har været berigende og lærerigt. Med et skævt smil kan man vel sige, at sagen er blevet vendt og drejet flere gange end restaureringen af Sacré-Coeur. Og mon ikke, det fortsætter en rum tid endnu," siger han.

En påmindelse Et eventuelt nyt byggeri får meget svært ved at leve op til det, som Sorgenfri Torv står for i dag, mener Jan Fritzbøger og Vores Sorgenfri:

"Vores Sorgenfri ønsker med folderen at kaste lys på eksperternes bidrag i byudviklingsdebatten generelt og specifikt for Sorgenfri Torv," siger han:

"Folderen er ikke et forsøg på at undergrave borgerinddragelsesprocessen, som vi har meget stor respekt for. Derimod er den en påmindelse om, at vores lokale torv - både arkitektonisk i samspillet med omgivelserne og i forhold til funktion og relation - præsenterer løsninger, som nyt byggeri får endog meget svært med at leve op til. Samtidig repræsenterer Sorgenfri Torv et kulturmiljø, som aldrig kan genskabes med nybyggeri," siger han.

Det Grønne Område har henvendt sig til ejeren af Sorgenfri Torv, Lars Mathiesen, for at få en status på, hvordan det går med udviklingsplanerne for Sorgenfri Torv. Han er dog aldrig vendt tilbage.