Se billedserie Kort over trafikstøjens udbredelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Illustration fra Støjhandlingsplan 2018-2023.

Fokus på trafikstøj: Halvdelen af borgerne i Lyngby-Taarbæk er plaget af for megetstøj - det kan have alvorlige konsekvenser

Flere end 28.000 borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune lever med et støjniveau, der er højere end Miljøstyrelsens grænseværdier.

Det Grønne Område - 07. maj 2021 kl. 06:00 Af Signe Steffensen og Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

For mange borgere i Lyngby-Taarbæk overdøves de naturskønne omgivelser af en evig støj fra bildækkenes kontinuerlige møde med asfalten på kommunens store veje.

Faktisk er det næsten halvdelen af borgerne i kommunen, der lever med støj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i boligområder. Heraf er mere end 5.000 stærkt støjbelastet med et støjniveau på 68 decibel eller mere. Trods flere elbiler, der støjer mindre end benzin og diesel, så fortsætter antallet af bilister generelt med at stige.

Og støjen kommer hovedsageligt fra dækkens møde med asfalten.

Det er ikke overraskende særligt områderne omkring Helsingørmotorvejen, Lyngby Omfartsvej og Kongevejen, der er særligt plaget af vejstøj.

Trafikstøj og sundhed Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO kan trafikstøj medføre gener og helbredsproblemer som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger.

Seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse Mette Sørensen står bag en undersøgelse fra 2012, der blandt andet viser en sammenhæng mellem vejstøj og slagtilfælde. Årsagen er, at støjen stresser og forstyrrer nattesøvnen.

Undersøgelsen viser, at en 10 decibel stigning i vejtrafik giver en øget risiko på 12 procent for at få blodprop i hjertet. Tallene svarer til, at cirka 3,7 % af tilfældene af blodprop i hjertet skyldes vejtrafikstøj svarende til cirka 330 nye tilfælde hvert år i Danmark.

Støjen er et livsvilkår Harry Lahrmann er civilingeniør og trafikforsker på Aalborg Universitet. Han fortæller, at der er tre muligheder for at gøre noget ved støjen.

Den første er at gå til kilden. Det handler om dækstøj, motorstøj, hastighed og vejbelægning. Anden mulighed er at stoppe udbredelsen af støjen ved at opsætte støjskærme og støjvolde. Sidste mulighed er at borgerne selv skærmer sig for støjen med private støjskærme og støjreducerende vinduer.

Et EU-direktiv kræver ifølge Harry Lahrmann, at medlemslandene skal kortlægge støjen, og de er også forpligtet til at udarbejde en handleplan. Men der er ikke handlepligt på støj fra eksisterende veje.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er halvdelen af borgerne plaget af støj. Den aktuelle støjhandlingsplan for kommunen, der gælder fra 2018-2023, afdækker, hvor der er størst problemer med støj, og hvad der kan gøres. Handlingsplanens konklusioner peger på, hvor man får mest støjreduktion for pengene.

De tiltag, man arbejder med, er støjafskærmning og støjsvag asfaltbelægning. Men der er også blevet arbejdet på at sænke hastigheden på for eksempel Lyngby Omfartsvej, da det beviseligt også er med til at sænke støjen mærkbart.

Men ifølge Harry Lahrmann må borgeren nok også indstille sig på, at støjen er et livsvilkår, når man bor i en by.

"Man kan gøre en masse for at bekæmpe støjen, men det er nok et grundvilkår. Støjen er blevet værre, fordi vi har fået flere biler. Men vi ønsker samtidig den mobilitet, som knytter sig til at køre i egen bil, og der er støjen én af konsekvenserne," siger han.

Perspektiverne Han kan heller ikke pege på nogen umiddelbare genveje til at bekæmpe støjen.

"El-biler støjer stort set lige så meget som personbiler, når de kører over 40-50 kilometer i timen, for så er det ikke motoren, men støjen fra dæk og vejbane, man kan høre. Så flere elbiler vil hovedsageligt have en effekt i boligområderne, hvor hastighederne er lavere, men ikke på store veje," siger Harry Lahrmann.

Men er man villig til at hive den helt store pengepung frem, så er det muligt at gøre noget ved støjen.

Harry Lahrmann fremhæver Hamborg som et eksempel på et sted, hvor man delvist har overdækket en motorvej. Han nævner også, at Gladsaxe og Furesø Kommuner i samarbejde med Realdania netop har igangsat et projekt, der skal indsamle viden fra ind- og udland om mulighederne for at reducere generne af trafikstøj fra motorvejene.

Tre milliarder er for lidt I regeringens udspil til en infrastrukturplan, der blev præsenteret tidligere på måneden, er der afsat tre milliarder til bekæmpelse af støj. Men borgmestrene i Hovedstadsområdet tvivler på, at det er tilstrækkeligt til at gøre noget ved de omfattende støjproblemer omkring København.

Tirsdag i denne uge havde Lyngby-Taarbæk Kommunes borgmester Sofia Osmani sammen med ni andre borgmestre fra Hovedstadsområdet bedt om foretræde for Folketingets transportudvalg for at dele deres bekymring.

"Støj er en kæmpe udfordring i Lyngby-Taarbæk kommune og problemstillingen kan ikke få fokus nok. Derfor er det også afgørende af Helsingørmotorvejen prioriteres i folketingets planer, og jeg er helt sikker på, at vi på tværs af partier fra lokal side vil presse på, så støjproblemerne i Hjortekær og Lundtofte bliver håndteret," siger Sofia Osmani.