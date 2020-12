?Netop i disse dage kører vores ansatte og frivillige rundt til Rigshospitalet, Herlev, Hvidovre og Hillerød med underholdning til børn, som tilbringer julemåneden på hospitalet,? siger Virumborger, stifter og direktør for SMILfonden, Sisse Fisker.

Fogs Fond i julegavehumør

Foreninger, børnehaver, organisationer og uddannelsessteder har fået julegave fra Johannes Fogs Fond, der inden jul sagde ja til at støtte 59 projektet

Det Grønne Område - 22. december 2020 kl. 09:37 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

59 projekter, der havde søgt om midler fra Johannes Fogs Fond, kan gå glade på juleferie. Det gælder blandt andet flere børnehaver og børnehuse, der har fået penge til at forbedre legepladser, lave klatrebaner, få tagerrasser på udearealer eller et skur med et integreret kaninbur.

Røde Kors har fået 100.000 kroner til interaktivt førstehjælpsmateriale og yderligere 100.000 kroner til sociale og humanitære indsatser.

Samme beløb har Geelsgårdskolen i Virum fået. Her vil man lave et overdækket udekøkken.

Bofællesskabet Lykke Marie har fået helt præcis 19.059 kroner til at lave et besøgscenter og aktiviteter under COVID-19-epidemien.

Spejderne i Geels Gruppe kan glæde sig over at få 22.000 kroner til at renovere deres spejderhytte for, og KFUM spejderne Lyngby har fået 20.000 kroner til at købe materiale til en ny raftegård i spejderhuset Isfalgen.

Foreningen Bryd Tavsheden, der yder rådgivning til voldsudsatte børn og unge har fået 20.000 kroner, Kræftens Bekæmpelse har fået 25.000 kroner til Knæk Cancer. Samme beløb har Indvandrer Kvindecentret fået til støtte til socialt udsatte, etniske minoritetsfamilier.

Hjalmer og juleposer SMILfondens julemission har fået 30.000 kroner med Virumborgeren Sisse Fisker i spidsen tli at forsøde tilværelse for alvorligt og kronisk syge børn og deres pårørende.

"Vi er utrolig glade for donationen fra Fogs Fond. Den gør det muligt at uddele julekreakasser, julegaver og masser af julegodter til indlagte børn hovedstadsområdet. Netop i disse dage kører vores ansatte og frivillige rundt til Rigshospitalet, Herlev, Hvidovre og Hillerød med underholdning til børn som tilbringer julemåneden på hospitalet. Vi har desuden også kørt SMILjuleposer ud til knap 200 familier, som sidder isoleret med syge børn hjemme. Som en del af vores julemission spillede vores ambassadør Hjalmer en koncert udenfor Rigshospitalet i onsdags, hvor han sang for børnene på afdelingerne som kiggede med fra vinduerne. Det var magisk - især da han sang Kongespil som er titelmelodien på julekalenderen Tinka," siger Sisse Fisker, stifter og direktør i SMIL.

Johannes Fogs Fond blev stiftet i 1973 af Tømmerhandler Johannes Fogs datter, Ingrid Bang og ægtefællen Ole Bang.

Fonden er en erhvervsdrivende fond og har som formål gennem uddeling af legater at yde støtte til almennyttige og almenvelgørende formål og yde støtte til forbedring af miljøet og samfundsudviklingen

Fondens uddelinger gives typisk inden for børneinstitutioner, hjælpeorganisationer, kultur, spejder, sportskluber, sundhed og uddannelse.

Cirka 2/3 af uddelingerne gives i lokalområdet.