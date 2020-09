Fog er klar til at fejre jubilæet med en stor 100-års kampagne, hvor der blandt andet vil være 25 procent rabat på stort set alle varer. Foto: Kasper Dudzik Foto: Kasper Dudzik

Fog fejrer de første 100 år - er klar til de næste 100

Johannes Fog A/S fyldte 1. september fejre 100 år. Jubilæet er en anledning til at kigge i bakspejlet og gøre status over, hvad de næste 100 år skal føre med sig.

Det Grønne Område - 02. september 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag i denne uge var det 100 år, siden den kendte trælast- og byggecentervirksomhed Johannes Fog A/S åbnede på adressen på Rolighedsvej i Lyngby.

Også tilbage i 1920 hjalp man både professionelle og private med at komme i mål med deres byggeprojekter.

Meget vand er løbet gennem åen i løbet af de forgangne hundrede år. Mest iøjnefaldende er, at mens det oprindelige trælast- og byggecenter stadig er at finde i Lyngby, har virksomheden udvidet med forretninger både i Farum, Fredensborg, Helsinge, Herlev, Hørsholm, Kvistgård, Ølstykke og Vordingborg.

Selv om Fog er gået fra at være Lyngbys lokale trælast- og byggecenter til nu at være repræsenteret overalt i Nordsjælland og Vordingborg, er det stadig de oprindelige dyder, der gennemsyrer den traditionsrige virksomhed. Nemlig en uformel omgangstone, gensidig respekt, et åben dør-princip og vigtigst af alt et kompromisløst ønske om at drive en ordentlig og anstændig virksomhed.

Dyder der, hvis man spørger administrerende direktør Carsten Ludvig, stadig gennemsyrer virksomheden, og som kan forklare, hvordan Fog stadig er en relevant leverandør til Danmarks næststørste erhverv den dag i dag:

"Siden tidernes morgen har det været en del af vores DNA at gøre os umage for både vores kunder, medarbejdere, leverandører og lokalsamfundet og behandle alle med respekt. Lige meget, om man er privat eller professionel, har vi altid stået fast på at levere kvalificeret rådgivning til den bedste løsning. Vores speciale er mennesker. Vi har kørt interne projekter, lederkurser og fagdage alene med det fokus at tale mennesker, respekt og relationer. Det er dem, vi investerer i, og det er det fokus, der har holdt os konkurrencedygtige og i sidste ende har gjort, at vi står så godt i dag, og er klar til 100 år mere," siger han.

Klar til fremtiden Selv om virksomheden nu har 100 år på bagen, er der dog ingen tegn på alderdomssvækkelse, understreger Carsten Ludvig:

"Fog er en frisk jubilar med et skarpt blik for tidens tendenser. Med en god blanding af tradition og innovation er Fogs koncept klar til at tage hul på de næste 100 år, hvor ambitionerne fortsat er store," siger han:

"Det har alle dage været vores indgangsvinkel til at drive forretning. Lige fra anciennitet hos medarbejdere, til de langvarige kunderelationer samt vores fokus på hele tiden at drive en tidsvarende og kvalitetsbevidst forretning. Vores mål er at blive den foretrukne partner for kunder, medarbejdere og leverandører, der ønsker kvalitet og service indenfor byggematerialer og boligartikler, og det gør vi os umage for at lykkes med. Kigger vi tilbage, er der sat mange både fysiske og digitale initiativer i søen over de sidste 10 år, for fortsat at holde fast i, at Fog skal være en sund og stærk virksomhed, og vi har ikke planer om at sænke tempoet lige foreløbig," siger Carsten Ludvig.