Føtex i Lyngby Storcenter tilbyder nu, at man kan bestille sine varer i forvejen og hente dem to timer senere. Arkivfoto

Føtex: Få pakket dine varer på forhånd, så de klar til afhentning

Føtex i Lyngby Storcenter tilbyder nu at pakke kundernes varer, så de er klar til afhentning to timer senere

Som konsekvens af coronakrisen vælger Føtex i Lyngby Storcenter at tilbyde sine kunder en ny service.

Nu kan man bestille sine varer i forvejen, så man kan hente dem pakket og klar til afhentning to timer efter bestilling.

Varerne henter og betaler man for i kundeservice, og de skal hentes samme dag, som man bestiller.