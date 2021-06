Sigurd Agersnap (SF), Gitte Kjær-Westermann (R) og Henrik Bang (EL) er enige om den grønne dagsorden. Pressefoto

Først var de fire: Grønt valgforbund skrumper ind

Alternativet var oprindeligt i valgforbund med SF, Radikale og Enhedslisten. Men Alternativet går ikke til kommunalvalg til efteråret.

Det Grønne Område - 09. juni 2021

Der skal flere grønne stemmer i kommunalbestyrelsen efter næste valg. Det var målet for først fire partier, men nu kun tre - op til efterårets kommunalvalg.

Oprindeligt gik SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet sammen i et grønt valgforbund. Men dette valgforbund er nu skrumpet lidt ind. For Alternativet stiller på grund af faldende medlemstal slet ikke op til kommunalvalget i Lyngby-Taarbæk.

Partierne var gået sammen for at sikre sig imod stemmespild, fordi de deler flere fælles ambitioner, bl.a. i forhold til børneområdet, borgerinddragelse, integrationspolitik og det grønne.

Disse ting er de resterende tre partier i valgforbundet enige med hinanden i. De mener, at Lyngby-Taarbæk skal være en grøn foregangskommune med mere biodiversitet, større klimaansvar og en ambitiøs bæredygtig omstilling i alle dele af kommunen.

Henrik Bang (EL), næstformand i Bæredygtighedsudvalget, siger:

"Vi er rigtigt glade for igen at have indgået et grønt valgforbund. Den bæredygtighedsstrategi, vi netop har vedtaget, skal omsættes fra ord til handling, Det kommer til at kræve meget af kommunen og borgerne. Og det skal følges til dørs politisk."

Løft af velfærden Partierne er yderligere enige om, at der skal ske et løft af velfærdsområderne.

På børneområdet ønsker partierne mere fokus på kvalitet og tid til nærvær, læring og omsorg for alle børn i både daginstitutioner og skoler.

Corona har efterladt en del børn i en dårligere trivsel end tidligere, og derfor foreslår partierne at investere for at forbedre trivslen og give større frihed til at prøve nye ideer af decentralt. Dertil vil partierne sætte fokus på værdighed, både i ældreomsorgen, integrationsindsatsen og i modtagelsen af flygtninge, udenlandske studerende og andre som kommer til kommunen. Gitte Kjær Westermann (R), fmd. for Børne- og Ungdomsudvalget og fmd. for Integrationsrådet, siger:

"Vi var også i valgforbund med SF, SF og Alternativet op til sidste valg og har haft et fint samarbejde siden. Det er derfor naturligt at fortsætte. For os i Radikale Venstre er det vigtigt med det brede samarbejde på tværs af partier, for eksempel om større fokus på klima, god integration der går begge veje, nye måder at borgerinddrage, og stadig bedre tilbud til vores børn, unge og ældre, med fokus på trivsel, kvalitet og frihed til at prøve nyt."

Stemmespild Konkret betyder aftalen om valgforbundet, at de tre partier vil fortsætte samarbejdet frem mod og efter næste kommunalvalg. Valgforbundet skal sikre, at eventuelt overskydende stemmer går til et andet parti i valgforbundet, ligesom partierne også vil forhandle for at sikre hinanden indflydelse i konstitueringen. Om aftalen siger Sigurd Agersnap (SF):

"Jeg er rigtigt glad for, at vi tre partier har kunne finde sammen i et valgforbund, og at vi er enige om at prioritere nogle helt afgørende politiske områder. Kommunalpolitik handler om at finde løsninger, men også om at udstikke en retning, og med den her aftale er vi tre partier enige om, at arbejde for en mere børnevenlig og grønnere kommune, som også tager godt imod nytilkomne, uanset farven af deres pas. Det er en retning, som jeg er rigtigt glad for."

