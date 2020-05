Først til mølle: Kommunen støtter energitjek

Det er efter 'først til mølle'-princippet, når kommunen lokker med tilskud til at få gennemgået huset for mulige energiforbedringer. De årligt første 20 husejere og 10 første boligforeninger får energitjekket til halv pris via kommunens samarbejdspartnere, kan man læse på kommunens hjemmeside.