Før var de rivaler, nu er de venner

For 24 år siden etablerede de lokale håndboldklubber Lyngby og Virum-Sorgenfri et samarbejde om et fælles ynglingehold for piger. Alliancen holdt et par år, inden de to klubber gik hver til sit.

I 2006 indgik de to klubber sammen med Holte IF, Gladsaxe-HG og HIK i et samarbejde, Nordsjælland Håndbold, for damer og mænd på eliteniveau, men den satsning havde heller ikke succes. Efter blot et år løb samarbejdet ud i sandet på grund af manglende økonomi.