Jeppe Kjær var hård ved sin gamle klub. Med to mål og en frispilning sørgede den lille målsluger for føring på 3-0 til FC Helsingør. Foto: Fodboldbilleder.dk

Før søndagens superliga-premiere: Fin statistik giver optimisme i Lyngby

Når Lyngby Boldklub på søndag åbner Superliga-sæsonen hjemme mod AaB, bliver det med en flot statistik for træningskampene i bagagen: Fire sejre og én uafgjort.

I onsdagens træningskamp mod FC Helsingør var Lyngby dog voldsomt på hælene. Den tidligere Lyngby-topscorer, Jeppe Kjær, scorede to mål og havde en assist, og så var FC Helsingør foran 3-0.

På imponerende vis fik Lyngby vendt kampen og endte med at vinde 4-3 på mål af Andre Riel (2), Emil Nielsen på straffespark og Emil Kornvig kort før slutfløjtet

FCK startede bedst med nærgående forsøg af Jonas Wind og Kamil Wilczek, men Lyngby kom på 1-0, da Frederik Gytkjær spillede Andre Riel fri i FCK-feltet. Og det blev 2-0 ved Frederik Gytkjær på et smukt oplæg af Emil Nielsen.

Efter pausen skruede FCK op for tempoet, og inden for de første fem minutter scorede først Kamil Wilczek og derefter Mikkel Kaufmann. Det var tæt på 3-2, men Thomas Mikkelsen reddede et straffespark fra Pep Biel. Resten af kampen tilhørte FCK, men anført af en storspillende Thomas Mikkelsen holdt Lyngby-forsvaret stand.